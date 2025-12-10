  • 10 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sindacale

Sicurezza sul lavoro: a Ragusa un incontro sul Piano Regionale di Prevenzione 2020–2025 Edilizia e GDO

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 dicembre 2025 – E’ in programma sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 9,00 presso la sala conferenze del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, in via Licitra, un confronto su strategie, vigilanza e misure contro infortuni e malattie professionali, dal titolo “Il Piano Regionale di Prevenzione 2020–25 in Edilizia e nella GDO: misure di contrasto alle malattie professionali e infortuni”.

L’incontro, organizzato con la collaborazione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni del settore edilizio e della grande distribuzione, sarà un’importante occasione per approfondire le politiche regionali di prevenzione, i dati della vigilanza e le azioni mirate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali della Direzione Strategica dell’ASP e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Seguiranno gli interventi delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali. Per l’Ance è in programma il saluto del presidente, Giorgio Firrincieli. “Questa giornata rappresenta un momento fondamentale per il nostro settore. La sicurezza nei cantieri è un valore non negoziabile e richiede una collaborazione continua tra istituzioni, imprese e lavoratori. Il Piano Regionale di Prevenzione offre strumenti concreti e aggiornati: è nostro dovere recepirli, applicarli e contribuire a diffondere una cultura della prevenzione che tuteli sia la forza lavoro sia la qualità delle opere realizzate”.

Previsti gli interventi della Dott.ssa Stefania Dore, Responsabile S.Pre.S.A.L. ASP Ragusa che relazionerà su “I Piani Regionali della Prevenzione: strategie di intervento, vigilanza e prevenzione per edilizia e GDO-Logistica”; Dr. Luciano Perremuto, Coordinatore Servizi Ispettivi S.Pre.S.A.L. ASP Ragusa su “Caduta dall’alto in edilizia”; Dr. Francesco Buscema, TdP S.Pre.S.A.L. su “I dati della vigilanza”; Dott.ssa Rossella Occhipinti, Dirigente Medico S.Pre.S.A.L. su “Sorveglianza sanitaria efficace e rischio cancerogeno negli asfaltatori e nella GDO nel PRP 2020–2025”; Ing. Aldo La Rosa, Dirigente Ingegnere S.I.A. che parlerà di “Verifica e controllo delle macchine, attrezzature di sollevamento e impianti elettrici in edilizia e GDO-Logistica”.

L’evento è rivolto a professionisti, imprese, sindacati, RSPP, tecnici e a tutti gli operatori impegnati nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

585652
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube