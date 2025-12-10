Tentato omicidio ad Acate: agente libero dal servizio aggredito a coltellate

Acate, 10 Dicembre 2025 – E’ stato arrestato l’uomo che qualche giorno fa aveva aggredito ad Acate un agente di polizia libero dal servizio (https://www.radiortm.it/2025/11/26/acate-aggredisce-un-poliziotto-in-borghese-con-un-coltello-bloccato-da-un-collega-e-passanti/). I fatti si verificarono nel centro abitato di Acate, dove un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, era stato minacciato e aggredito con un coltello dopo aver tentato di fermare un atto di vandalismo.

L’episodio aveva avuto inizio quando l’agente, transitando con la propria auto, aveva notato un cittadino straniero di origine senegalese, di 22 anni, intento a imbrattare con un pennarello il muro di una proprietà privata.

L’operatore si era immediatamente fermato per invitare l’uomo a interrompere la condotta illecita. La reazione di quest’ultimo era stata, però, violenta e improvvisa: l’extracomunitario aveva estratto un coltello dal marsupio, minacciando l’agente e tentando di colpirlo.

Poco dopo, una volante del Commissariato di P.S. di Vittoria era intervenuta sul posto in ausilio al collega. Nonostante l’intimazione degli operatori di gettare l’arma, il giovane non solo si era rifiutato di obbedire, ma aveva ulteriormente estratto dalla cintura un cavo elettrico, con il quale aveva tentato di colpire i poliziotti.

Nonostante la forte resistenza opposta, gli agenti erano riusciti a bloccarlo.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo era stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale rudimentale: un coltello da cucina della lunghezza di circa 40 cm, un secondo coltello da cucina di circa 20 cm e il cavo elettrico di circa un metro utilizzato nell’aggressione.

Lo straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato immediatamente deferito in stato di arresto per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale locale.

