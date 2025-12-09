  • 9 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

La parrocchia di San Giorgio a Modica si prepara a celebrare la vergine martire siracusana Lucia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 09 dicembre 2025 – La Parrocchia di San Giorgio si prepara a vivere con intensità spirituale il triduo in onore di Santa Lucia, nel segno dell’ascolto della Parola, della contemplazione e della missione, in sintonia con il nuovo Piano Pastorale Diocesano “Duc in Altum” indicato dal Vescovo di Noto.

Il parroco, padre Michele Fidone, invita l’intera comunità a partecipare ai momenti proposti: “Sono giorni preziosi per lasciarci illuminare dalla testimonianza di Santa Lucia e dal Vangelo della Misericordia. Il triduo ci aiuta a riscoprire la bellezza della fede vissuta con gioia, dedizione e concretezza. Un momento pensato per crescere come Chiesa che ascolta, accoglie e cammina insieme”.

Il triduo in preparazione alla festa di Santa Lucia si aprirà mercoledì 10 dicembre alle ore 18.30 con una meditazione sul brano evangelico del Cieco nato (Gv 9,1-41), guidata dal Rev. Prof. Gabriele Vecchione, cappellano dell’Università La Sapienza di Roma. Un primo momento dedicato all’ascolto della Parola e alla riflessione sulla luce che Cristo porta nella vita di ogni credente.

Giovedì 11 dicembre, alle ore 18.30, la comunità vivrà un incontro di approfondimento sulla prima tappa del Piano Pastorale “Duc in Altum”, occasione per riscoprire l’invito del Vangelo a “prendere il largo” nella fede e nella vita ecclesiale. L’appuntamento sarà guidato dal parroco, padre Michele Fidone.

Il triduo si concluderà venerdì 12 dicembre, alle ore 18.30, con un intenso momento di adorazione eucaristica, durante il quale sarà possibile accostarsi anche al Sacramento della Riconciliazione. Un tempo di silenzio, preghiera e rinnovamento interiore che prepara alla festa con cuore libero e riconciliato.

Il giorno della festa, sabato 13, sono in programma ben sei celebrazioni, quella delle 11 sarà presieduta da mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto. Mentre alle 18 l’ultima celebrazione che anticipa la processione con il venerato simulacro di Santa Lucia per le vie della città, a cura dell’Associazione Portatori di San Giorgio.

Il cammino proposto si inserisce nello spirito della Lettera Pastorale del Vescovo, che invita le comunità a “raccontare il Vangelo della Misericordia”, coltivando una fede gioiosa, accogliente e missionaria. La Parrocchia di San Giorgio desidera vivere questi giorni come occasione di crescita comune, apertura al Vangelo e rinnovata testimonianza cristiana.

585534
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube