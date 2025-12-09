  • 9 Dicembre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Paginone centrale per Pozzallo e le sue bellezze sul più importante quotidiano cipriota

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 09 Dicembre 2025 – Paginone centrale e pubblicità positiva per il territorio siciliano grazie al reportage di una delle penne più influenti del giornalismo cipriota. Nella giornata di lunedì 8 dicembre, la rubrica dei viaggi del quotidiano “Il Giornale di Cipro” ha ospitato i giudizi lusinghieri della giornalista Pinar Savun su Pozzallo, Marzamemi, Noto e sull’Etna.
Pinar Savun ha viaggiato da Malta per arrivare al porto di Pozzallo “La Sicilia – scrive la giornalista – è sempre stata in cima alla mia lista dei posti che volevo visitare, ma non ci ero mai riuscito. Quelle pietre gialle che vedevo nelle fotografie da anni, le stradine strette che si allungavano verso il mare, il profumo dei limoni mossi dal vento del Mediterraneo e quell’atmosfera magica in cui storia e natura si intrecciavano… Tutto sembrava una favola nella mia mente”.
L’arrivo a Pozzallo ha favorevolmente colpito la giornalista cipriota. “Pozzallo: La riva dove abbiamo sentito per la prima volta il rumore della strada – scrive ancora la Savun – Dal momento in cui abbiamo messo piede in Sicilia, siamo stati accarezzati dalla brezza salata del Mediterraneo e dalla luce soffusa del sole. Pozzallo sembrava più una soglia che un inizio. Il dolce ronzio del porto, il rumore delle barche mosse dalla brezza e la serenità delle strade di pietra sembravano sussurrare: “Qui il tempo scorre in modo diverso”. Io e il mio ragazzo stavamo finalmente vivendo un’avventura a cui pensavamo da tempo, sulla stessa superficie. Pozzallo è stato il primo passo che ci ha dato un’idea di cosa ci avrebbe riservato il viaggio. Un inizio tranquillo, pulito e familiare… Partiamo con la nostra auto a noleggio in un angolo di geografia la cui vegetazione assomiglia alla nostra”.
Dolci parole anche per Marzamemi dove la giornalista cipriota e il suo compagno hanno goduto della cucina mediterranea e del fatto di essere stati invitati ad un matrimonio di persone che neanche conoscevano. L’ingresso di una sposa in chiesa, accompagnata dal padre, e l’invito a trascorrere la serata con questi siciliani assai ospitali.
Noto e poi l’avventura sull’Etna hanno chiuso i pochi giorni di vacanza dei due cittadini ciprioti, prima del loro ritorno a Malta.
Il Giornale di Cipro è uno dei quotidiani più diffusi sull’isola. Nato nel 1989, il giornale cipriota ha una redazione con più di 50 giornalisti in redazione, oltre ad un canale tv (KibrisTv: https://kibristv.com/) dove si alternano notiziari, programmi di approfondimento a documentari sui luoghi più belli del pianeta.
Uno stralcio del lungo articolo pubblicato nella giornata di lunedì è visibile al sito internet: https://kibrisgazetesi.com/etnanin-golgesinde-sicilyada-kuller-deniz-ve-taslarla-yazilmis-bir-yolculuk/
È in lingua turca ma col tasto “Traduci” di Google, l’articolo può essere anche letto in lingua italiana.

© Riproduzione riservata

