Politica | Pozzallo

Nasce il Comitato “Più Uno Pozzallo”. Una nuova stagione di politica diffusa e partecipata

Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 09 Dicembre 2025 – Prende il via anche a Pozzallo, nel cuore del territorio ibleo, il Comitato “Più Uno Pozzallo”, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto nazionale “Più Uno” promosso da Ernesto Maria Ruffini. L’obiettivo è chiaro: ridare centralità al territorio, rilanciare la prossimità nelle relazioni tra istituzioni e cittadini e introdurre un modo nuovo, trasparente e partecipato di fare politica.

Il Comitato pozzallese è frutto dell’incontro tra cittadini, professionisti, attivisti e associazioni che condividono l’urgenza di trasformare le sfide locali in opportunità concrete per lo sviluppo sostenibile ed innovativo della comunità.

La nascita del Comitato segue di poche settimane la prima assemblea organizzativa nazionale dei Comitati Più Uno, tenutasi al Salone delle Colonne a Roma lo scorso 15 novembre. L’evento ha riunito i Comitati regionali di tutta Italia, promuovendo la partecipazione allargata a soggetti e associazioni, che hanno trovato così un luogo comune di confronto, collaborazione e condivisione.

La rappresentanza del territorio ibleo ha da subito mostrato una forte sinergia, offrendo la massima collaborazione sia al coordinamento regionale di prossimo insediamento, sia al comitato nazionale promotore di Più Uno.

Il principio operativo del Comitato “Più Uno Pozzallo” è la politica diffusa.

«Più Uno pone al centro delle proprie riflessioni la necessità di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso l’ascolto e il coinvolgimento nel dibattito politico locale», afferma il coordinatore cittadino pozzallese, Ennio Ammatuna.

Il Comitato crede fermamente che le decisioni politiche debbano nascere dal confronto quotidiano con le persone che vivono la città.

«Il nostro approccio rompe con la politica delle promesse generiche. Più Uno propone il ritorno alla cultura del buon governo attraverso i valori della nostra Costituzione repubblicana per favorire il bene comune e l’etica attraverso la responsabilità», continua Ammatuna, sottolineando la serietà e l’impegno civico del progetto.
L’azione del Comitato si concentrerà sulla concretezza: «Siamo cittadini che vogliono prendersi cura di Pozzallo e del Paese con responsabilità, competenza e creatività — conclude il Coordinatore —. Discuteremo progetti concreti fondati sulla capacità di costruire insieme soluzioni che migliorino la qualità della vita per tutti».

Il Comitato “Più Uno Pozzallo” invita caldamente cittadini, associazioni e professionisti a partecipare alle assemblee aperte e alle attività che saranno organizzate nell’immediato futuro. La costruzione di un’alternativa credibile e duratura passa per il coinvolgimento diretto di chi ogni giorno vive e ama Pozzallo.

Desideri maggiori informazioni sulle prossime assemblee del Comitato “Più Uno Pozzallo”?

585533
© Riproduzione riservata

