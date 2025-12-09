  • 9 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Modica Gospel Academy: presentato ufficialmente il toccante video “The Fear of the Lord”, un inno di fede nel cuore barocco

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 09 Dicembre 2025 – È stato presentato ufficialmente il nuovo, toccante video musicale del Modica Gospel Academy: la sentita interpretazione del brano “The Fear of the Lord” di Tommy Walker. L’ensemble modicano, sotto l’acuta direzione artistica del Maestro Giorgio Rizza, ha scelto come scenario per questa produzione alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi di Modica, patrimonio UNESCO.

Le riprese si sono concentrate lungo la maestosa scalinata del Duomo di San Giorgio e all’interno della sua suggestiva Chiesa, fondendo la potenza spirituale del Gospel con l’imponente bellezza del Barocco siciliano.

Il video si configura come un vero e proprio atto di adorazione corale, superando la semplice esibizione per offrire un’interpretazione profonda e spirituale, destinata a toccare le corde dell’anima.

Il Maestro Giorgio Rizza sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Pochissime formazioni corali al mondo, come la CBU University Choir (California) e il First Dallas Choir & Orchestra (Texas), hanno realizzato versioni ufficiali di questo brano. La nostra, rappresenta un evento di rilievo nazionale, artistico e spirituale.”

Il brano, “The Fear Of The Lord”, trae ispirazione da Isaia e dai Proverbi, dove “il Timore del Signore” non indica paura, ma un profondo senso di rispetto, gratitudine e fiducia davanti al mistero di Dio.

“Registrarlo nel Duomo di San Giorgio non è stato solo un privilegio artistico, ma un momento spirituale intenso. Le voci del coro hanno innalzato una preghiera solenne, passando dal raccoglimento all’esultanza, trasformando ogni nota in una proclamazione di luce e speranza. Ciò che ascolterete non è solo musica: è un cuore che si inginocchia e canta, un atto di fede, testimonianza e bellezza,” ha concluso il Maestro Rizza.

Il progetto ha voluto fondere la potenza del Gospel con la sacralità dei luoghi modicani, proponendosi come un veicolo culturale per portare l’eccellenza musicale e la ricchezza artistica della città all’attenzione di un pubblico più ampio.

Il Modica Gospel Academy ha voluto esprimere un ringraziamento sentito a tutti i coristi, a Salvo Puma (Pausa-Studio), Gianluca Tela (regia e montaggio) e, in modo speciale, a Don Michele Fidone per la calorosa accoglienza nel Duomo di San Giorgio.

Il video è ora disponibile sui canali ufficiali del Modica Gospel Academy.

Frattanto, il Modica Gospel Academy si prepara per un’intensa serie di concerti natalizi in provincia di Ragusa, portando la sua musica emozionante nelle chiese del territorio.

Ecco le date in programma:

13 dicembre: Modica, h. 19:00 (Opening act “Khoros”)

20 dicembre: S. Pietro – Modica, h. 19:00 (Opening act)

21 dicembre: S. Croce Camerina, Chiesa S. Giovanni Battista

25 dicembre: Scicli, Chiesa S. Bartolomeo

26 dicembre: Pozzallo, Chiesa Madre Madonna del Rosario

4 gennaio: Modica – Duomo di S Giorgio, h. 19:00

6 gennaio: Ispica, Chiesa Madonna delle Grazie.

