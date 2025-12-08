Chiara Raia vince la quarta edizione del festival “Il Picchio Verde” a Vittoria

Vittoria, 08 Dicembre 2025 – La giovane Chiara Raia, di Acate, ha vinto ieri la IV edizione del festival canoro “Il Picchio Verde” a Vittoria. La giovane acatese ha trionfato con il brano “Greatest love of all”.

Venticinque i cantanti in gara. La giuria era presieduta da Gerardina Trovato, la cantautrice catanese, di recente tornata a calcare i palcoscenici della musica italiana. Gerardina Trovato è stata l’ospite d’onore e ha portato sul palco de “Il Picchio Verde”, i suoi brani più celebri presentati anche al Festival di Sanremo: “Piccoli, già grandi”, “Gechi e vampiri” e a conclusione dello spettacolo “Non ho pospiiù la mia città”, il brano d’esordio a Sanremo Giovani 1993, con cui si classificò al secondo posto, dietro la vincitrice Laura Pausini.

Scroscianti gli appalusi del pubblico, che ha mostrato l’affetto immutato verso la cantautrice catanese. Gerardina Trovato ha fatto parte della giuria e ha assegnato personalmente il “Premio Gerardina Trovato” a Grazia Messina, di Catania, che ha proposto il brano “Caruso”, di Lucio Dalla. Ha poi chiamato sul palco Giuseppe Guastella, già vincitore dell’edizione 2024 del festival, ultimo dei cantanti in gara con il brano “Se”, sulle note di “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone: “Sei un cantante veramente completo – ha detto – ti auguro un cammino meraviglioso. Hai tutto ciò che serve per avere successo”. L’applauso del pubblico ha coronato l’endorsement di Gerardina verso il giovane cantante originario di Modica.

La classifica finale, dopo la vincitrice assoluta, Chiara Raia, ha visto primeggiare nella “Categoria Oro” Lucia Ferrante, di Valguarnera (Enna), secondo posto per Carmelo Scalia e terzo per Rosario Frasca. Tutto al maschile il podio della “Categoria Argento” (esordienti) con il primo posto di Massimo Caschetto, di Vittoria, seguito da Salvo Battaglia e da Giuseppe Scaglione.

Sono stati assegnati altri premi speciali: il voto del pubblico in sala ha premiato Gianni Occhipinti; il “premio della critica” è stato assegnato ad Aldo Nasello. Jessica Abbate si è aggiudicata il premio per la “timbrica e tecnica vocale”, per la presenza scenica è stata premiata Daniela Battaglia (già vincitrice dell’edizione 2023), Giuseppe Guastella si è aggiudicato il premio per la migliore interpretazione. Infine, il “Premio simpatia” è stato assegnato a Micky Zaccaria.

A presentare la serata sono stati Roberto Ciaculli e Carmen Denaro. Il festival è stato organizzato da Dany & Carmen eventi. Le allieve della scuola di ballo “Fiamma Latina” di Vittoria, hanno eseguito la danza del ventre. La giuria era composta, oltre che da Gerardina Trovato, da Nello Vasta, Barbara Furlan, Carmen Bisicchia e Gabriele Nicita. Le foto sono state realizzate da Enzo Giummarra, le riprese video sono state curate da “Vittoria Tv”.

“Questa edizione del festival ci ha permesso di fare emergere nuovi talenti e interpreti di grande valore – ha detto il promotore Giuseppe Amenta, de “Il Picchio Verde”. Alcuni cantanti sono stati individuati e premiati personalmente da Gerardina Trovato, che ha scovato tra i concorrenti qualcuno che ha una marcia in più. La giuria ha avuto non poche difficoltà nell’individuare i premiati, proprio per la qualità delle esibizioni canore e dei brani proposti dai concorrenti. Chiudiamo questa edizione con la consapevolezza di aver lanciato dei giovani promettenti che potranno avere un futuro nel mondo dello spettacolo”.

Enzo Giummarra

