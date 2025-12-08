Serie D: Ragusa, un punto d’oro a San Cataldo. La difesa di Lucenti è un muro!

SANCATALDESE 0
RAGUSA 0
San Cataldo, 08 Dicembre 2025 – Finisce a reti inviolate la sfida tra Sancataldese e Ragusa. Gli azzurri tornano da San Cataldo con un punto prezioso, frutto di una prova di grande carattere e di notevole solidità difensiva.
Contro la Sancataldese, il Ragusa ha confermato l’eccellente momento di forma del suo reparto arretrato, che si dimostra ormai una vera e propria fortezza. Con la gara di oggi, la squadra ragusana mantiene la porta inviolata per la terza partita consecutiva, un dato che evidenzia la compattezza e l’efficacia del sistema difensivo.
La prestazione offerta in trasferta è stata di grande sostanza, costruita sull’organizzazione tattica e sul sacrificio encomiabile di tutta la squadra. Il pareggio non è casuale, ma testimonia il buon lavoro svolto da mister Lucenti, capace di infondere nei suoi giocatori disciplina e coesione.
Il punto conquistato oggi in casa di un avversario diretto rappresenta un segnale importante in vista del prosieguo della stagione, confermando che il Ragusa può affrontare con fiducia le prossime sfide.