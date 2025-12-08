Un tributo a Modica: ricordato l’Avv. Beniamino Scucces, Giurista, Poeta e Scrittore

Modica, 08 Dicembre 2025 – Si è svolto ieri pomeriggio, nella cornice solenne e suggestiva di Palazzo Grimaldi, un sentito evento in memoria dell’Avvocato Beniamino Scucces, figura che ha lasciato un segno profondo come giurista, poeta e scrittore.

L’iniziativa, organizzata con dedizione e affetto dalla famiglia e in particolare dalla nipote, Ester Muccio, ha voluto onorare la memoria di una personalità di spicco della cultura e della professione modicana.

La serata ha registrato una grande e calorosa partecipazione, accogliendo tra il pubblico anche il Sindaco di Modica, Maria Monisteri.

L’evento ha visto l’intervento di autorevoli relatori chiamati a tracciare un ritratto completo dell’Avv. Scucces. Tra questi lo scrittore Domenico Pisana, il Prof. Giuseppe Barone e i colleghi avvocati Salvatore Campanella e Luigi Carpenzano.

I contributi hanno messo in luce non solo il rigore del professionista, ma anche la sensibilità dell’uomo, la sua passione per la poesia e il suo impegno come scrittore.

Il ricordo è stato intessuto con le stesse parole di Beniamino Scucces, lette e rievocate, e con l’affettuosa testimonianza di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e intellettuali.

A rendere ancora più tangibile l’omaggio, è stata allestita un’esposizione di oggetti e cimeli che hanno ripercorso la sua lunga e feconda carriera professionale e la sua vita. Un modo per permettere ai partecipanti di connettersi visivamente con il lascito di Scucces.

L’incontro si è concluso come un doveroso e toccante tributo a una figura che ha arricchito la città di Modica con il suo ingegno e la sua umanità.

