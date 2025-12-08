Geotecnica e innovazione: Corso ORGS ad Ispica

Ispica, 08 Dicembre 2025 – Si è svolto sabato scorso, presso il Convento Santa Maria di Gesù dei Frati Minori di Ispica, il Corso di Geotecnica specialistico incentrato sulla fondamentale “determinazione dei valori caratteristici”.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia (ORGS) e dall’Associazione Geologi Liberi Professionisti della Provincia di Ragusa, e realizzata in collaborazione con Betontest – Laboratori tecnologici e di ricerca, ha riscosso un notevole successo. L’evento ha registrato una partecipazione molto significativa, sia in presenza che in modalità webinar, confermando il crescente interesse verso i temi dell’ingegneria geotecnica e della corretta valutazione dei parametri caratteristici dei terreni. Nonostante qualche inevitabile problema di connessione dovuto alla massiccia adesione online, la giornata si è svolta regolarmente.

Ad aprire i lavori, sono stati i saluti istituzionali del Presidente dell’ORGS, Paolo Mozzicato, affiancato da Giovanni Carnemolla, Presidente dell’Associazione Geologi Liberi Professionisti della Provincia di Ragusa, e da Peter Gatt, Presidente della Camera dei Geologi di Malta. Nel suo intervento, il Presidente Mozzicato ha rimarcato l’importanza di promuovere una formazione specialistica continua e di sostenere costantemente la crescita tecnico-professionale dei geologi che operano sul territorio siciliano.

La prima parte del corso, a carattere prettamente teorico, è stata affidata al Prof. Orazio Barbagallo, che ha illustrato con chiarezza e rigore la scelta delle metodologie di calcolo e le differenze cruciali tra l’approccio statistico e quello geotecnico. Una trattazione particolarmente apprezzata che ha fornito ai partecipanti le basi per comprendere le logiche che guidano la definizione dei valori caratteristici nell’ambito progettuale.

Nel pomeriggio, il focus si è spostato sulle applicazioni pratiche e sull’innovazione tecnologica. Il Prof. Corrado Monaca, amministratore unico dei Laboratori Betontest, ha presentato i segmenti di ricerca condotti nel territorio ibleo, illustrando in dettaglio i vantaggi delle fondazioni a vite (Geoviti): rapidità di posa, ridotto impatto ambientale e alta efficienza prestazionale. La sua relazione ha offerto una panoramica aggiornata su soluzioni già adottate con successo in diversi contesti locali.

A seguire, è tornato il Prof. Barbagallo, intervenendo sul tema della teoria dei piccoli campioni e sui metodi statistici per la stima dei valori caratteristici, fornendo strumenti operativi di immediata utilità per la pratica professionale quotidiana.

La giornata si è conclusa con una relazione di sintesi dedicata ai metodi di determinazione del valore caratteristico, seguita da un’articolata sessione di domande e risposte. I numerosi professionisti collegati hanno evidenziato, con i loro interventi, la pressante esigenza di un continuo aggiornamento tecnico-scientifico su tematiche centrali per la sicurezza delle opere e la gestione efficace del rischio geologico.

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha espresso piena soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa e ringrazia sentitamente relatori, partner organizzativi e tutti i partecipanti. Il successo del corso conferma l’impegno dell’Ordine nel promuovere momenti formativi di alto livello, in linea con gli standard professionali più avanzati e con le esigenze concrete del territorio.

