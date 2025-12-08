  • 8 Dicembre 2025 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Successo di pubblico e di consensi per il raduno delle 500 a Raganzino

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 08 Dicembre 2025 – Una vigilia di Immacolata all’insegna del pienone per il primo raduno “Fiat 500” nel quartiere Raganzino, svoltosi dalle ore 9 fino alle ore 17. Organizzato dal Fiat 500 Club Sicilia (presente il presidente Giovanni Mencucci) con il patrocinio del Comune di Pozzallo e con l’ausilio di alcuni sponsor, l’evento ha visto la partecipazione di ben 53 automobili d’epoca, con la provincia di Ragusa ben rappresentata. Pozzallo, Ispica, Scicli, Ragusa, Modica, ma anche Rosolini, Siracusa, Avola, Caltanissetta e Palermo, i proprietari delle automobili hanno vissuto alcune ore in compagnia, godendo anche della meravigliosa giornata di domenica mattina.
Mattatore dell’evento è stato uno degli organizzatori dell’evento, Salvo Coppa, il quale, per l’occasione, ha rimesso fuori “Kitt”, la Pontiac del celeberrimo telefilm con Michael Knight (interpretato da David Michael Hasselhoff) in onda negli anni 80. L’automobile, perfettamente funzionante, è stata la “diva” della giornata con tantissimi selfie e apprezzamenti per lo stesso Coppa.
La mattinata era iniziata con un percorso in giro per la città per poi approdare a Raganzino, dove una folla trepidante ha aspettato pazientemente l’arrivo delle automobili.
“Primo raduno andato magnificamente – dice Salvo Coppa – Abbiamo raggiunto due obiettivi: il primo, portare tantissime automobili, più di 50, in questa iniziativa che, sicuramente, replicheremo a breve. Secondo, aver dato respiro al quartiere di Raganzino nella speranza di essere stati i precursori di tante iniziative da realizzare in questo quartiere”.
E sulla questione “eventi a Raganzino” a Coppa fa eco il vicesindaco, Raffaele Monte, presente all’iniziativa domenica mattina. “Raganzino – ha detto Monte – è quartiere strategico per la città. Abbiamo già fatto alcuni eventi che hanno riscosso molto apprezzamento e continueremo su questa strada. Complimenti davvero a coloro che hanno organizzato questo evento, da parte nostra ci sarà sempre disponibilità ad ascoltare proposte simili e di successo”.

