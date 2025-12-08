Come guadagnare Bitcoin, Ethereum e Dogecoin ogni giorno utilizzando il cloud mining di CryptoEasily

Con il continuo miglioramento del quadro normativo del mercato globale delle criptovalute, sempre più investitori sono alla ricerca di metodi conformi ed efficienti per acquisire asset digitali. La piattaforma di cloud mining CryptoEasily, con il suo modello di business innovativo e i rigorosi standard di sicurezza, sta diventando la piattaforma preferita dagli investitori globali per guadagnare costantemente Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Dogecoin (DOGE) ogni giorno.

Nuove opportunità per il cloud mining conforme

Garanzia di conformità operativa:

CryptoEasily è autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito e rispetta le normative sui servizi finanziari. La piattaforma garantisce la sicurezza dei fondi degli utenti tramite servizi di deposito a garanzia di terze parti e presenta le dichiarazioni fiscali richieste, fornendo un ambiente di mining pienamente conforme alle normative per gli investitori globali.

Sicurezza migliorata:

La piattaforma utilizza le più avanzate tecnologie di sicurezza di McAfee® e Cloudflare® per garantire la protezione delle tue risorse digitali ovunque ti trovi.

Affidabilità in tutte le condizioni atmosferiche:

Con una disponibilità del 100% e un supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questa applicazione mobile garantisce un mining ininterrotto.

Premi immediati:

I nuovi utenti che si registrano riceveranno immediatamente un bonus di iscrizione di 15 $ e un bonus di accesso giornaliero di 0,60 $.

Diverse opzioni contrattuali:

Dai contratti giornalieri a partire da soli 15 $ agli investimenti a lungo termine, gli utenti possono scegliere tra una varietà di piani di mining adatti a budget e obiettivi diversi.

Come iniziare il tuo percorso gratuito di mining di criptovalute con CryptoEasily

Passaggio 1: scegli CryptoEasily come fornitore di servizi:

Il processo di mining di CryptoEasily è semplice e trasparente. La piattaforma offre ricompense giornaliere per i contratti di mining e metodi di pagamento flessibili, consentendo a tutti di partecipare.

Fase 2: Registra un account:

Visita il sito web ufficiale di CryptoEasily: https://cryptoeasily.com

Inserisci il tuo indirizzo email per creare un account, effettuare l’accesso e accedere al tuo pannello di controllo per iniziare subito a fare mining.

Fase 3: Acquista un contratto di mining:

CryptoEasily offre una varietà di opzioni contrattuali per soddisfare budget e obiettivi diversi. Gli utenti possono scegliere tra le seguenti opzioni:

Contratto di ingresso: $ 100 — Ciclo di 2 giorni — Profitto totale circa $ 108

Contratto stabile: $ 1000 — Ciclo di 7 giorni — Profitto totale circa $ 1094,5

Contratto professionale: $ 4.500 – ciclo di 16 giorni – profitto totale circa $ 5.616

Contratto Premium: $ 15.000 — Ciclo di 25 giorni — Profitto totale di circa $ 22.050

Per maggiori dettagli sul contratto, visita il sito web ufficiale.

Una volta completato l’ordine, i tuoi guadagni verranno automaticamente accreditati sul tuo conto entro 24 ore. Quando il saldo del tuo conto raggiunge i 100 $, puoi prelevare denaro dal tuo portafoglio personale o reinvestire per guadagnare di più.

Pratiche di investimento di successo

Michael, un professionista della tecnologia, ha condiviso le sue intuizioni:

“Ho destinato parte dei miei fondi al pacchetto di mining multivaluta di CryptoEasily e ora posso guadagnare BTC, ETH e DOGE in modo affidabile ogni giorno. Questo approccio diversificato mi consente di mantenere rendimenti stabili anche in mercati volatili.”

La responsabile del fondo pensione Sarah ha affermato:

“Come professionista della finanza tradizionale, apprezzo particolarmente la conformità e la trasparenza della piattaforma. CryptoEasily fornisce report giornalieri sugli utili e controllare i miei guadagni ogni mattina è diventata un’abitudine. È molto più facile di qualsiasi altra attività secondaria che abbia mai svolto.”

Informazioni su CryptoEasily

CryptoEasily è una piattaforma di mining di criptovalute basata su cloud con licenza britannica. Fondata nel 2016 e con sede a Londra, Regno Unito, l’azienda si dedica a fornire soluzioni di mining di criptovalute efficienti e convenienti utilizzando hardware avanzato, algoritmi intelligenti e infrastrutture cloud. CryptoEasily conta oltre 10 milioni di utenti in più di 180 paesi e regioni in tutto il mondo, offrendo servizi di mining di criptovalute convenienti e scalabili a utenti di tutto il mondo.

Ora puoi visitare il sito web di CryptoEasily per visualizzare o scaricare l’app ufficiale e provare subito i servizi gratuiti di cloud mining, iniziando a guadagnare facilmente un reddito passivo giornaliero stabile.

Sito web ufficiale: https://cryptoeasily.com

Download dell’app: https://cryptoeasily.com/xml/index.html#/app

Email del servizio clienti: info@CryptoEasily.com

