giarratana | Politica

Giarratana si aggiudica il finanziamento per una nuova area verde nel cuore del centro storico

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 06 dicembre 2025 – Il Comune ottiene un risultato straordinario. Su 263 progetti presentati, Giarratana si classifica al terzo posto a livello regionale, risultando primo in tutta la provincia di Ragusa.
Con un punteggio di 75 punti, il progetto presentato nell’ambito dei “Contributi ai Comuni per la rigenerazione di aree verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile” è stato ammesso a finanziamento secondo quanto disposto dal D.D.G. n. 1838 del 4 dicembre 2025 dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana. Grazie a questo importante traguardo, Giarratana riceverà 50.000 euro, fondi che permetteranno di riqualificare il Parco dei Settimo, trasformandolo in una nuova area verde e in un nuovo parco urbano all’interno del nostro centro storico. Un risultato che premia l’impegno dell’Amministrazione Comunale e conferma un piccolo centro che valorizza le sue radici, custodisce la sua storia e investe nel benessere della comunità.

585365
© Riproduzione riservata

