Pozzallo. Il Consigliere Comunale Francesco Ammatuna diserta l’aula consiliare

Pozzallo, 16 maggio 2026 – Il consigliere comunale Francesco Ammatuna ha annunciato la sua decisione di non partecipare alla prossima seduta del Consiglio Comunale, definendo la sua assenza un atto di protesta contro una condizione non più tollerabile.

La decisione scaturisce da una “profonda amarezza, delusione e sfiducia” verso l’attuale conduzione dei lavori consiliari, che a suo dire pregiudica il sereno e proficuo espletamento del mandato conferitogli dagli elettori.

Il consigliere denuncia una “gestione autoritaria e non imparziale” da parte della Presidenza del Consiglio, culminata in un recente episodio in cui gli è stato illegittimamente negato il diritto di parola, seguito da un “inaudito e sproporzionato ricorso alla Polizia Locale” per disporne l’allontanamento dall’aula.

“Un consigliere comunale cui venga impedito di esprimere le proprie posizioni risulta esautorato dalle proprie prerogative istituzionali”, ha dichiarato il consigliere. “In una situazione del genere, non mi sento più tutelato nel mio ruolo”, prosegue la nota, “la dialettica politica è stata sostituita da un’inammissibile logica di prevaricazione che mortifica l’istituzione consiliare nella sua interezza”.

A fronte di questa situazione, il consigliere ha comunicato che sta “seriamente e dolorosamente valutando l’ipotesi di rassegnare le dimissioni dalla carica”.

Una decisione estrema che, conclude, “riflette la profondità della crisi istituzionale che ritengo si sia aperta e l’impossibilità, allo stato attuale, di rappresentare degnamente i miei elettori in un contesto che nega le più elementari regole della democrazia”.

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