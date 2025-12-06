Riprendono i Lavori della Consulta Femminile Comunale di Modica: Partecipazione, Dialogo e Progetti per il Futuro

Con grande partecipazione e un forte senso di responsabilità istituzionale, questa mattina si è svolta la ripresa dei lavori della Consulta Femminile Comunale di Modica. All’incontro erano presenti il Sindaco Maria Monisteri Cashetto, il Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo e l’Assessore alle Politiche sociali, Concetta Spadaro, che hanno rivolto un caloroso benvenuto alle numerose partecipanti intervenute. Molte le presenze registrate, diverse in rappresentanza di realtà associative, sociali, culturali e professionali del territorio. Un segnale significativo dell’interesse e della convinzione con cui la città di Modica continua a credere nella partecipazione attiva, nella promozione delle pari opportunità e nella valorizzazione del ruolo fondamentale delle donne nella società e nella vita pubblica. La ripresa dei lavori è avvenuta all’insegna del confronto e del dialogo, elementi fondanti della Consulta. Preziose le testimonianze di chi aveva già preso parte alle precedenti esperienze consultive, così come numerose sono state le riflessioni emerse riguardo tematiche sociali attuali ed emergenti. Durante l’incontro è stato inoltre presentato il progetto “Direzione Donna”, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, un’iniziativa che punta a rafforzare percorsi di empowerment, inclusione e sostegno alle donne del territorio. A nome del Consiglio Comunale e dell’intera Amministrazione, è stato assicurato il massimo sostegno alle attività della Consulta e una totale disponibilità all’ascolto. La Sindaca ha già individuato la sede che accoglierà la Costituenda Consulta Femminile, mentre la Segreteria Comunale sta esaminando la bozza del nuovo regolamento che ne disciplinerà l’operatività. La giornata si è conclusa con un rinnovato entusiasmo e la consapevolezza che la Consulta Femminile potrà tornare a essere un luogo di confronto attivo, progettualità e crescita condivisa per l’intera comunità modicana.

Salva