Attualità | Modica

Cioccolato di Modica Igp con Ita Airways origine e Qualivita per cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’Umanità Unesco

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 dicembre 2025 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP protagonista della iniziativa “Viaggio nelle eccellenze”, promossa dalla compagnia di bandiera ITA Airways, in collaborazione con ORIGIN ITALIA (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Un assaggio d’Italia, nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.(Foto 1)

Il Cioccolato di Modica IGP sarà offerto in degustazione a tutti gli ospiti nelle lounge ITA Airways di Milano Linate ( 5 e 6 dicembre)- Foto 2 , di Roma Fiumicino Hangar (9 e 12 dicembre) e di Roma Fiumicino Piazza di Spagna (10 e 11 dicembre), ai quali saranno illustrate le peculiarità del primo e ad oggi unico cioccolato in Europa dotato della certificazione IGP.

Il cioccolato di Modica IGP è indubbiamente considerato un simbolo identitario della città, noto a livello internazionale quanto il suo patrimonio barocco. Questo legame profondo nasce dalla sua storia unica e dal suo metodo di produzione tradizionale, che lo distinguono da quasi tutti gli altri tipi di cioccolato.

Grazie al Consorzio, sia nelle lounge degli aeroporti internazionali di Milano Linate e di Roma Fiumicino, che a bordo dei voli ITA Airways, i viaggiatori e gli ospiti potranno degustare il Cioccolato di Modica IGP, in mini barrette dedicate (foto 3) all’evento così da apprezzare le sue caratteristiche uniche.

Il Consorzio – dichiara Salvatore Peluso Presidente del Consorzio- ringrazia Ita Airways, Origin Italia e Qualivita per avere coinvolto il Cioccolato di Modica IGP nella iniziativa volta a sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO; iniziativa che assume un indiscusso valore promozionale in quanto svolta nel contesto degli aeroporti internazionali più importanti del Paese.

