  6 Dicembre 2025
  6 Dicembre 2025
Attualità | Ragusa

Diocesi di Ragusa: il Vescovo La Placa annuncia nuove nomine e incarichi pastorali

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 6 Dicembre 2025 – Il Vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha provveduto ad annunciare una serie di nuove nomine che ridefiniscono diversi uffici e incarichi pastorali all’interno della Diocesi. Tali provvedimenti mirano a riorganizzare e potenziare alcuni settori chiave della vita diocesana.

Le modifiche più rilevanti riguardano la sfera liturgica, il catecumenato e i ministeri laicali, oltre all’assistenza spirituale a corpi dello Stato.

Sac. Girolamo Alessi: Il sacerdote è stato nominato Delegato per i ministeri di Accolito, Lettore e Catechista. Questa nomina comporta il contestuale trasferimento dagli incarichi precedentemente ricoperti di Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e di Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato. La nuova funzione del Sac. Alessi si concentrerà sulla cura e la formazione dei ministeri istituiti, fondamentali per la vita della Chiesa locale.

Sac. Mario Modica: A prendere il testimone del Sac. Alessi nei precedenti uffici è il Sac. Mario Modica, nominato Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e, in contemporanea, Responsabile del Servizio Diocesano al Catecumenato. Il Sac. Modica avrà il compito di guidare la vita liturgica della Diocesi e di seguire il percorso di iniziazione cristiana degli adulti.

Sac. Raffaele Marco Diara: Infine, il Vescovo ha conferito al Sac. Raffaele Marco Diara l’importante ruolo di Assistente spirituale dei Vigili del Fuoco di Ragusa. L’incarico pastorale lo vedrà al fianco degli uomini e delle donne impegnati quotidianamente nella sicurezza e nel soccorso della comunità.

Le nuove nomine, ufficializzate dal Vescovo La Placa, sono effettive da oggi e rappresentano un passo importante nel cammino della Diocesi di Ragusa, orientato a rafforzare la presenza e l’azione pastorale sul territorio.

© Riproduzione riservata

