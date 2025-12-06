  • 6 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Dicembre 2025 -
Modica | Sport

Eccellenza B: Modica Calcio, obiettivo vetta. La Gioiosa ospite scomodo allo “Scollo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 6 Dicembre 2025 – Il Modica Calcio si prepara a chiudere con il massimo dei voti il girone di andata del Campionato di Eccellenza, Girone B. La squadra guidata da mister Filippo Raciti si trova in un entusiasmante testa a testa con l’Avola, mantenendo con determinazione la vetta della classifica che sta scaldando gli animi degli appassionati.

La prossima sfida, valida per la penultima giornata di andata, vedrà i rossoblù scendere in campo Domenica 7 Dicembre alle 14:30 allo stadio “Pietro Scollo” contro la Polisportiva Gioiosa.

La gara si preannuncia insidiosa. La Polisportiva Gioiosa, una formazione “ben costruita” che da anni si mantiene a buon livello in categoria, naviga a sole tre lunghezze dalla zona Playoff.

Il Modica, guidato in campo dai capitani Mattia Pitino e Luca Gugliotta, dovrà dosare le energie dopo la recente trasferta di Coppa Italia a Vittoria, dove ha disputato l’andata delle Semifinali chiusa con un pareggio che ha lasciato “sensazioni molto positive”. Fondamentale sarà, come sempre, il fattore campo e il sostegno del “dodicesimo uomo dagli spalti” per spingere il gruppo verso la vittoria.

Sul fronte infermeria, l’organico sarà quasi al completo, con l’eccezione degli infortunati Maimone e Mallia. Tra i pali, tornerà Truppo, che ha già offerto solide certezze allo staff tecnico nella gara contro la Leonzio.

L’allenatore Filippo Raciti ha espresso fiducia e consapevolezza in vista del match, sottolineando il grande momento di forma della sua squadra.

“Arriviamo a questa gara in un ottimo momento,” ha dichiarato Raciti. “In campionato veniamo da nove vittorie consecutive e questo testimonia il grande lavoro e la crescita del gruppo.”

Riguardo gli avversari, il tecnico modicano ha messo in guardia i suoi: “La squadra che affronteremo è una formazione di qualità: giovane, veloce, spensierata, con un’identità di gioco chiara. Anche senza particolari obiettivi di classifica stanno dimostrando di giocare ogni partita con la stessa intensità e con grande organizzazione. Ci aspetta una gara difficile e da affrontare con massima concentrazione.”

L’obiettivo è chiaro: “Vogliamo dare continuità al nostro percorso,” ha concluso Raciti.

I Convocati per Modica-Gioiosa

Di seguito l’elenco completo dei convocati per la sfida casalinga di Domenica allo “Scollo”:

RuoloCalciatore
PortieriTruppo, Calabrese
DifensoriNicolò Brugaletta, Mollica, Sclafani, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangare, Intzidis
CentrocampistiValenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Federico, Cappello
AttaccantiBelluso, Savasta, Torres, Bonanno
585353
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube