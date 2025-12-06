Eccellenza B: Modica Calcio, obiettivo vetta. La Gioiosa ospite scomodo allo “Scollo”

Modica, 6 Dicembre 2025 – Il Modica Calcio si prepara a chiudere con il massimo dei voti il girone di andata del Campionato di Eccellenza, Girone B. La squadra guidata da mister Filippo Raciti si trova in un entusiasmante testa a testa con l’Avola, mantenendo con determinazione la vetta della classifica che sta scaldando gli animi degli appassionati.

La prossima sfida, valida per la penultima giornata di andata, vedrà i rossoblù scendere in campo Domenica 7 Dicembre alle 14:30 allo stadio “Pietro Scollo” contro la Polisportiva Gioiosa.

La gara si preannuncia insidiosa. La Polisportiva Gioiosa, una formazione “ben costruita” che da anni si mantiene a buon livello in categoria, naviga a sole tre lunghezze dalla zona Playoff.

Il Modica, guidato in campo dai capitani Mattia Pitino e Luca Gugliotta, dovrà dosare le energie dopo la recente trasferta di Coppa Italia a Vittoria, dove ha disputato l’andata delle Semifinali chiusa con un pareggio che ha lasciato “sensazioni molto positive”. Fondamentale sarà, come sempre, il fattore campo e il sostegno del “dodicesimo uomo dagli spalti” per spingere il gruppo verso la vittoria.

Sul fronte infermeria, l’organico sarà quasi al completo, con l’eccezione degli infortunati Maimone e Mallia. Tra i pali, tornerà Truppo, che ha già offerto solide certezze allo staff tecnico nella gara contro la Leonzio.

L’allenatore Filippo Raciti ha espresso fiducia e consapevolezza in vista del match, sottolineando il grande momento di forma della sua squadra.

“Arriviamo a questa gara in un ottimo momento,” ha dichiarato Raciti. “In campionato veniamo da nove vittorie consecutive e questo testimonia il grande lavoro e la crescita del gruppo.”

Riguardo gli avversari, il tecnico modicano ha messo in guardia i suoi: “La squadra che affronteremo è una formazione di qualità: giovane, veloce, spensierata, con un’identità di gioco chiara. Anche senza particolari obiettivi di classifica stanno dimostrando di giocare ogni partita con la stessa intensità e con grande organizzazione. Ci aspetta una gara difficile e da affrontare con massima concentrazione.”

L’obiettivo è chiaro: “Vogliamo dare continuità al nostro percorso,” ha concluso Raciti.

I Convocati per Modica-Gioiosa

Di seguito l’elenco completo dei convocati per la sfida casalinga di Domenica allo “Scollo”:

Ruolo Calciatore Portieri Truppo, Calabrese Difensori Nicolò Brugaletta, Mollica, Sclafani, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangare, Intzidis Centrocampisti Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Federico, Cappello Attaccanti Belluso, Savasta, Torres, Bonanno

