Modica | Politica

La Consulta Femminile di Modica rinasce: un organo vitale per la nostra società

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 6 dicembre 2025 – Una ventata di ottimismo e rinnovato impegno soffia sul Comune di Modica. Si è tenuta oggi, 6 dicembre, presso la storica Sala Spadaro, una riunione cruciale per la ripresa dei lavori della Consulta Femminile, convocata dall’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro. L’esito dell’incontro ha segnato un passo fondamentale verso il rilancio di un organismo essenziale per la comunità.

Le Consigliere Comunali Elena Frasca (Gruppo Consiliare Siamo Modica) e Miriam Franzò (Gruppo Consiliare Radici Iblee),  hanno sottolineato l’importanza di questo momento. “La riattivazione della Consulta non sarà una mera formalità, ma l’occasione per dotare Modica di uno strumento aggiornato, capace di affrontare le sfide contemporanee e di promuovere le pari opportunità con rinnovato vigore”.

Il primo punto all’ordine del giorno è l’adeguamento del regolamento della Consulta, giudicato “oramai datato”. Sarà necessario intervenire per allinearlo alle nuove normative e al mutato quadro sociale.

“Non si tratta solo di riattivare un organismo – affermano le Consigliere – ma di dotare la nostra comunità di uno strumento aggiornato, capace di intercettare le nuove esigenze e di promuovere le pari opportunità con rinnovato vigore.”

L’incontro di oggi è stato cruciale anche per raccogliere il sentire della comunità. Sono state chiamate a raccolta varie espressioni femminili del territorio per ascoltare la loro voce e le loro proposte, elementi che saranno integrati nella revisione del regolamento.

A dare ulteriore slancio e concretezza a questa iniziativa è una notizia di rilievo proveniente dalla Regione Siciliana. Il momento di riavvio della Consulta Femminile coincide, infatti, con l’approvazione in Commissione Regionale Bilancio di un importante emendamento.

Tale misura, fortemente voluta e sostenuta dal Presidente della Prima Commissione regionale Affari istituzionali, On. Ignazio Abbate, consentirà l’erogazione di un significativo contributo di 800 mila euro da parte dell’Assessorato regionale della Famiglia, destinato specificamente alle Consulte comunali Giovanili e Femminili.

“Grazie a questi fondi regionali – aggiungono   Frasca e Franzò -si darà un nuovo, concreto e duraturo impulso alle attività di queste Consulte”.

Le risorse permetteranno di avviare progetti, iniziative e programmi mirati, valorizzare il contributo delle donne in ogni ambito della vita pubblica, sociale e lavorativa.

“La rinascita della Consulta Femminile di Modica – dice l’assessore Spadaro – si configura dunque come un’opportunità storica per tradurre l’impegno politico e consiliare in azioni concrete, rendendo l’organo un vero e proprio motore di cambiamento e inclusione sociale”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

