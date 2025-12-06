  • 6 Dicembre 2025 -
Modica

I motociclisti de “Le Curve della Contea DOC Ragusa” portano doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Nino Baglieri di Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 dicembre 2025 – Una mattinata carica di emozione e solidarietà quella vissuta oggi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Nino Baglieri di Modica, dove il gruppo di motociclisti “Le Curve della Contea DOC Ragusa” ha fatto visita ai piccoli pazienti per portare un sorriso e un momento di gioia in vista del Natale. I membri del gruppo sono arrivati in ospedale con doni, giocattoli e colorate stelle di Natale, trasformando i corridoi del reparto in un’atmosfera festosa e colma di calore umano. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dai bambini, ha voluto essere un gesto concreto di vicinanza e speranza, con l’augurio che ciascuno di loro possa presto tornare a festeggiare le festività nella propria casa e nel calore della famiglia. A rendere ancora più significativo l’evento è stata la partecipazione dei genitori dei piccoli ricoverati e del personale sanitario del reparto – medici, infermieri e operatori – che hanno condiviso questo momento speciale insieme ai motociclisti.
Un incontro semplice ma ricco di umanità, che ha ricordato quanto un gesto di solidarietà possa illuminare anche le giornate più difficili. Il gruppo “Le Curve della Contea DOC Ragusa”, da sempre attivo nel sociale, ha rinnovato l’impegno a sostenere il territorio e a portare un sorriso dove ce n’è più bisogno, confermando ancora una volta il valore della comunità e della generosità.

© Riproduzione riservata

