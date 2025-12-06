Modica: Fratelli d’Italia si confronta con la città su Sicurezza e Legalità

​Modica, 06 dicembre 2025 – Incontro pubblico promosso ieri sera dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia, che ha messo al centro i temi della sicurezza e della legalità a Modica. L’evento ha visto la presenza autorevole del Senatore Salvo Sallemi, membro della Commissione Parlamentare Antimafia, e ha registrato una nutrita partecipazione di cittadini e operatori commerciali, in particolare quelli attivi nel cuore del centro storico.

“È stato un confronto schietto e trasparente sulle attuali questioni di sicurezza e legalità che interessano la città,” ha dichiarato Marco Naní, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Modica. “Abbiamo voluto dare voce alle difficoltà vissute in prima persona da residenti e commercianti del centro storico, cuore pulsante della nostra comunità.”

Naní ha espresso gratitudine al Senatore Sallemi per la sua disponibilità e capacità di ascolto, sottolineando come la “partecipazione così numerosa e sentita” sia un segnale che il partito rappresenta un “punto di riferimento credibile e attento alle esigenze reali della nostra comunità.”

Numerosi gli interventi e le testimonianze dirette che hanno messo in luce le preoccupazioni legate al decoro urbano, la percezione di insicurezza in alcune aree specifiche, la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e l’attività di prevenzione.

Il Senatore Salvo Sallemi ha commentato l’esito dell’incontro ribadendo il suo impegno istituzionale a livello ministeriale.

“Ho già interloquito con il Ministero dell’Interno in ordine alla sicurezza su tutto il territorio provinciale. Occorre però che ognuno faccia la sua parte,” ha affermato il Senatore. Citando l’esempio di Vittoria, dove la sinergia con l’amministrazione sta producendo risultati anche grazie alle operazioni interforze coordinate dalla prefettura di Ragusa, Sallemi ha assicurato: “Su Modica rimango a disposizione per un confronto con l’amministrazione.”

Il Senatore ha voluto, inoltre, rimarcare l’azione trasversale del partito: “Fratelli d’Italia farà la sua parte anche in quelle città dove non siamo ritenuti funzionali alle logiche territoriali e di parte. La sicurezza non ha colore politico.”In conclusione, il dibattito ha fatto emergere “proposte concrete e praticabili,” come sottolineato dal coordinatore Marco Naní.

Il circolo di Fratelli d’Italia si impegna a veicolare queste istanze ai livelli istituzionali competenti, operando in stretta sinergia con il Senatore Sallemi. “L’obiettivo è trovare, insieme alla comunità e all’amministrazione comunale, soluzioni efficaci che si traducano in un tangibile miglioramento della qualità della vita urbana,” ha concluso Naní. “La sicurezza è un diritto inalienabile e lavoreremo con determinazione affinché Modica, e in particolare il suo splendido centro storico, torni ad essere percepita e vissuta come una città pienamente sicura e vivibile.”

