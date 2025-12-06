Modica, Successo per il match intergenerazionale: anziani e giovani insieme fra tradizione e futuro

Modica, 6 Dicembre 2025 – Un ponte di dialogo è stato costruito lo scorso 4 dicembre a Modica, grazie a un innovativo match intergenerazionale. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra le équipe dei progetti “Nonni Smart” (rivolto agli over 65) e “Voglio dire” (destinato ai giovani 18-35 anni), ha unito le diverse fasce d’età in un evento ricco di emozioni e scambi di esperienze.

I due percorsi, pensati per rafforzare il tessuto sociale della città e favorire la condivisione di saperi e vissuti, hanno raggiunto il loro culmine in un incontro che ha visto anziani e giovani protagonisti.

L’atmosfera della serata è stata resa particolarmente intensa grazie a momenti artistici e di profonda riflessione:

L’evento è stato impreziosito dalla lettura di poesie in dialetto siciliano e da brani cantati dai ragazzi del gruppo Teen Spirit.

Particolarmente significativa è stata l’intervista realizzata da una giovane del gruppo “Voglio dire” a una donna anziana. Il dialogo si è concentrato sulle tradizioni di ieri e di oggi, spaziando dal Natale alla festa di San Giorgio, fino al modo in cui è mutato il tempo trascorso in famiglia.

Il match ha saputo sapientemente bilanciare innovazione e memoria storica. Gli anziani hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi alle nuove tecnologie in modo coinvolgente, in particolare attraverso l’utilizzo di un visore.

Allo stesso tempo, sono stati proprio gli over 65 a farsi narratori del passato, portando in mostra oggetti di un tempo che fu – come l’abito da sposa, i pigiami e le coperte – per far riscoprire ai giovani le tradizioni e gli usi della vita modicana.

L’iniziativa è stata organizzata con il prezioso supporto di Sabina Cicero, responsabile del Centro sociale “Pietro Battaglia” (Centro sociale del Sacro Cuore). Alla serata ha preso parte anche il primo cittadino di Modica, la Sindaca Maria Monisteri.

“Un’esperienza che ha dimostrato come il dialogo tra generazioni possa diventare uno strumento concreto di crescita, condivisione e comunità” – ha commentato Marco Santoro, coordinatore del Progetto Voglio Dire.

Visto il successo, l’esperienza sarà riproposta a breve: il prossimo appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre con gli anziani del centro di Modica Alta.

