Natale 2025, CodaCons Sicilia: “La spesa delle famiglie raggiungerà 1,9-2 miliardi di euro

Secondo le stime preliminari del Codacons Sicilia, la spesa complessiva delle famiglie dell’Isola per il Natale 2025 si attesterà tra 1,9 e 2 miliardi di euro, includendo alimentari, viaggi, regali e ristorazione. La spesa media per famiglia, inferiore rispetto a quella nazionale, è stimata tra 880 e 920 euro, a causa del minore reddito disponibile e dell’aumento dei prezzi che interessa numerosi comparti.

La spesa destinata ai regali rimane sostanzialmente stabile, con circa 620–680 milioni di euro destinati ai doni sotto l’albero. Anche in Sicilia un acquisto su due è stato anticipato durante il Black Friday, confermando una tendenza ormai consolidata. Tra i prodotti più scelti figurano giocattoli, abbigliamento, accessori, elettronica e alimentari.

Si riduce invece la quota di utenti che opterà per gioielli e preziosi, un tempo tra i regali più diffusi nel periodo natalizio. Il comparto registra infatti un incremento dei prezzi pari al +26,3% a causa dell’impennata delle quotazioni dell’oro.

In crescita, inoltre, l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale come supporto per individuare il regalo più adatto, una pratica che si sta diffondendo anche tra i consumatori siciliani.

Per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, la spesa complessiva delle famiglie dell’Isola sarà compresa tra 200 e 230 milioni di euro. Anche in Sicilia si registrano rincari significativi nei prezzi di numerosi prodotti alimentari: cacao (+21%), caffè (+18,8%), cioccolato (+9,3%), uova (+7,7%), formaggi e latticini (+6,4%), carne (+5,8%). Incrementi che rendono più caro il tradizionale menu natalizio.

La voce di spesa più consistente riguarda i viaggi, con un giro d’affari stimato tra 950 milioni e 1,05 miliardi di euro. Il caro-voli, particolarmente gravoso da e per la Sicilia, continua a incidere in modo rilevante sulla mobilità dei cittadini durante le festività. Aumenti si registrano anche nei costi di alloggi, pacchetti vacanza e servizi turistici.

Infine, il pranzo di Natale o il cenone della Vigilia consumati al ristorante genereranno una spesa compresa tra 28 e 32 milioni di euro, anch’essa influenzata dal rialzo dei listini nella ristorazione.

NATALE 2025 – STIME CODACONS SICILIA

REGALI: 620–680 milioni

ALIMENTARI: 200–230 milioni

VIAGGI: 950 milioni – 1,05 miliardi

RISTORANTI: 28–32 milioni

TOTALE: 1,9 – 2,0 miliardi di euro

SPESA MEDIA PER FAMIGLIA: 880–920 euro

