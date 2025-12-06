  • 6 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Dicembre 2025 -
Economia

Natale 2025, CodaCons Sicilia: “La spesa delle famiglie raggiungerà 1,9-2 miliardi di euro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Secondo le stime preliminari del Codacons Sicilia, la spesa complessiva delle famiglie dell’Isola per il Natale 2025 si attesterà tra 1,9 e 2 miliardi di euro, includendo alimentari, viaggi, regali e ristorazione. La spesa media per famiglia, inferiore rispetto a quella nazionale, è stimata tra 880 e 920 euro, a causa del minore reddito disponibile e dell’aumento dei prezzi che interessa numerosi comparti.

La spesa destinata ai regali rimane sostanzialmente stabile, con circa 620–680 milioni di euro destinati ai doni sotto l’albero. Anche in Sicilia un acquisto su due è stato anticipato durante il Black Friday, confermando una tendenza ormai consolidata. Tra i prodotti più scelti figurano giocattoli, abbigliamento, accessori, elettronica e alimentari.
Si riduce invece la quota di utenti che opterà per gioielli e preziosi, un tempo tra i regali più diffusi nel periodo natalizio. Il comparto registra infatti un incremento dei prezzi pari al +26,3% a causa dell’impennata delle quotazioni dell’oro.

In crescita, inoltre, l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale come supporto per individuare il regalo più adatto, una pratica che si sta diffondendo anche tra i consumatori siciliani.

Per il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, la spesa complessiva delle famiglie dell’Isola sarà compresa tra 200 e 230 milioni di euro. Anche in Sicilia si registrano rincari significativi nei prezzi di numerosi prodotti alimentari: cacao (+21%), caffè (+18,8%), cioccolato (+9,3%), uova (+7,7%), formaggi e latticini (+6,4%), carne (+5,8%). Incrementi che rendono più caro il tradizionale menu natalizio.

La voce di spesa più consistente riguarda i viaggi, con un giro d’affari stimato tra 950 milioni e 1,05 miliardi di euro. Il caro-voli, particolarmente gravoso da e per la Sicilia, continua a incidere in modo rilevante sulla mobilità dei cittadini durante le festività. Aumenti si registrano anche nei costi di alloggi, pacchetti vacanza e servizi turistici.

Infine, il pranzo di Natale o il cenone della Vigilia consumati al ristorante genereranno una spesa compresa tra 28 e 32 milioni di euro, anch’essa influenzata dal rialzo dei listini nella ristorazione.

NATALE 2025 – STIME CODACONS SICILIA

REGALI: 620–680 milioni
ALIMENTARI: 200–230 milioni
VIAGGI: 950 milioni – 1,05 miliardi
RISTORANTI: 28–32 milioni

TOTALE: 1,9 – 2,0 miliardi di euro

SPESA MEDIA PER FAMIGLIA: 880–920 euro

585374
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube