Atto eroico sul Ponte Guerrieri a Modica: L’autista AST Marcellino Filizzola salva una giovane donna

Modica, 6 Dicembre 2025 – Un gesto di straordinario coraggio e profonda umanità si è consumato nei giorni scorsi sul Ponte Guerrieri, a Modica. Grazie alla prontezza e alla sensibilità di un cittadino, una giovane vita è stata salvata da un atto disperato.

Il protagonista di questo eroico intervento è Marcellino Filizzola, autista dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti). Filizzola, sciclitano, ha notato una giovane donna che versava in grave difficoltà e, intuendo la drammaticità della situazione, è intervenuto senza esitazione.

Con sangue freddo e una notevole sensibilità, l’autista è riuscito ad avvicinare la ragazza e a fermarla prima che compisse un gesto estremo.

Grazie al suo tempestivo intervento, la giovane è stata messa immediatamente in sicurezza e successivamente affidata alle cure dei sanitari, scongiurando una tragedia.

L’azione di Marcellino Filizzola rappresenta un esempio straordinario di altruismo e responsabilità civica, ricordandoci l’importanza di prestare attenzione e prendersi cura l’uno dell’altro all’interno della comunità. L’episodio ha toccato profondamente la città, sottolineando come il vero coraggio si manifesti spesso attraverso la capacità di mostrare umanità nei momenti di maggiore fragilità.

