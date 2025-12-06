  • 6 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano | Scicli

Atto eroico sul Ponte Guerrieri a Modica: L’autista AST Marcellino Filizzola salva una giovane donna

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 6 Dicembre 2025 – Un gesto di straordinario coraggio e profonda umanità si è consumato nei giorni scorsi sul Ponte Guerrieri, a Modica. Grazie alla prontezza e alla sensibilità di un cittadino, una giovane vita è stata salvata da un atto disperato.

Il protagonista di questo eroico intervento è Marcellino Filizzola, autista dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti). Filizzola, sciclitano, ha notato una giovane donna che versava in grave difficoltà e, intuendo la drammaticità della situazione, è intervenuto senza esitazione.

Con sangue freddo e una notevole sensibilità, l’autista è riuscito ad avvicinare la ragazza e a fermarla prima che compisse un gesto estremo.

Grazie al suo tempestivo intervento, la giovane è stata messa immediatamente in sicurezza e successivamente affidata alle cure dei sanitari, scongiurando una tragedia.

L’azione di Marcellino Filizzola rappresenta un esempio straordinario di altruismo e responsabilità civica, ricordandoci l’importanza di prestare attenzione e prendersi cura l’uno dell’altro all’interno della comunità. L’episodio ha toccato profondamente la città, sottolineando come il vero coraggio si manifesti spesso attraverso la capacità di mostrare umanità nei momenti di maggiore fragilità.

585378
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube