Eduscopio 2025: il “Principi Grimaldi” di Modica eccelle nel Sud-Est per l’occupazione

MODICA, 05 Dicembre 2025 – L’Istituto d’Istruzione Superiore “Principi Grimaldi” di Modica si posiziona in testa tra le scuole del Sud-Est siciliano per l’efficacia nell’inserimento lavorativo dei suoi diplomati, secondo il recente rapporto Eduscopio della Fondazione Agnelli. Il progetto, che analizza le performance delle scuole secondarie superiori, evidenzia come l’istituto modicano sia una vera e propria rampa di lancio verso l’occupazione stabile.

L’analisi dell’indirizzo “professionale – servizi” è particolarmente significativa, confermando la superiorità dell’istituto rispetto alle scuole limitrofe. I dati forniti dal rapporto sono eloquenti: l’istituto vanta un tasso del 56% dei diplomati occupati; i diplomati trovano il primo contratto significativo in media dopo soli 189 giorni, un tempo record; la corrispondenza tra il percorso di studi e l’attività lavorativa raggiunge il 47.06%; l’occupazione è prevalentemente locale, con i diplomati che trovano lavoro in un raggio medio di 8 km dalla propria residenza.

Complessivamente, il 46% dei diplomati risulta occupato, con il 12.8% che ottiene un contratto a tempo indeterminato entro due anni.

Queste eccellenti performance sono il risultato di una strategia scolastica ben definita, basata su un’offerta formativa ampia e una forte connessione con il tessuto produttivo: l’istituto propone indirizzi diversificati, tra cui Alberghiero, Agrario, Ottico, e Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità; investimento in laboratori moderni, percorsi PCTO mirati e corsi serali; solide convenzioni con aziende, enti e realtà professionali, che spaziano dalla formazione agricola alle strutture ricettive, garantendo esperienze sul campo e alternanza scuola-lavoro.

La nuova dirigente scolastica, Claudia Terranova, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo orgogliosi di questi risultati: mostrano che la nostra scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria piattaforma verso il lavoro e l’autonomia dei ragazzi. Continueremo a investire su laboratori, nuove offerte formative e collaborazione con il territorio.”

Scegliere il “Principi Grimaldi” si conferma, per i giovani del ragusano e del Val di Noto, una scelta che si traduce in un vantaggio reale e in un accesso più rapido e coerente al mondo del lavoro.

Salva