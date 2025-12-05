Giarratana. Tante le iniziative per la festa dell’Immacolata. Presente il vescovo monsignor La Placa

Giarratana, 05 dicembre 2025 – La festa dell’Immacolata, quest’anno avrà una caratterizzazione particolare. Infatti, sarà dato il via alla speciale esperienza dell’adorazione continuata nella chiesetta delle Grazie. Questi gli appuntamenti in programma domenica 7 dicembre, giornata di vigilia: alle 8,30 la santa messa a Sant’Antonio, alle 11 a San Bartolomeo. Nel pomeriggio, in chiesa Madre, ci sarà la santa messa della vigilia, alle 18,30. Durante la funzione religiosa è in programma la consacrazione di tutti i bambini all’Immacolata. Ricorda il parroco, don Franco Ottone: “Ogni bambino, per chi vuole, può offrire un fiore a Maria. A tutti i bambini sarà consegnata la corona del Santissimo Rosario”. Lunedì 8 dicembre, invece, la santa messa alle 8,30 e alle 11 in chiesa Madre. Alle 12 ci sarà la processione con il simulacro che sarà caratterizzata dalla sosta nella chiesa di Sant’Antonio e da un’altra sosta nella chiesa di San Bartolomeo. Nel pomeriggio, alle 18, la santa messa solenne presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Dopo la santa messa, ci sarà la processione eucaristica fino alla chiesetta delle Grazie dove il vescovo riporrà l’Eucaristia per l’adorazione. Lo stesso parroco ha annunciato nei giorni scorsi che la comunità si avvarrà del supporto del seminarista Raffaele Vona, proveniente da Pedalino, frazione di Comiso. Vona sarà presente nei fine settimana per interagire soprattutto con i gruppi giovani.

