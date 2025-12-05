Ragusa, Integrazione: al via a gennaio il Progetto di Inclusione dopo il Report ANCSA

Ragusa, 05 dicembre 2025 – “Prendiamo atto della richiesta di istituire la Consulta delle Comunità straniere proposto dal M5S – dichiara l’assessora alle Politiche per l’Inclusione, Elvira Adamo – condividendo il principio di creare sempre più punti di incontro e di confronto tra le comunità presenti nel nostro territorio e l’Amministrazione comunale, favorendo una sana e corretta integrazione.

Questa proposta è già presente nel programma elettorale di Direzione Ragusa, in una forma che consideriamo più ampia e strutturata. Il Comitato per l’inclusione a cui abbiamo pensato e a cui stiamo lavorando, infatti, non coinvolgerebbe solo comunità straniere e Comune, ma anche altre istituzioni ed enti del Terzo Settore. L’obiettivo è quello di costituire un unico, sinergico luogo in cui favorire l’integrazione, l’inclusione e l’interscambio culturale, specialmente tra le nuove generazioni.

È seguendo questo obiettivo che nelle scorse settimane gli esperti di ANCSA, l’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici, nell’ambito dell’analisi e delle linee di intervento per il Centro, ha coinvolto e intervistato sia le persone straniere e sia coloro che si interfacciano con loro nei più svariati ambiti.

Ho atteso la conclusione del progetto ANCSA perché ritengo che nel documento troveremo importanti spunti, connessi al tema del Centro ma non solo, che saranno una base per avviare il progetto.

Nel mese di gennaio 2026, dopo la pubblicazione del report ANCSA, con un avviso pubblico inviterò le rappresentanti e i rappresentanti delle comunità straniere, le associazioni e gli enti che si occupano del tema o che vorranno fare parte di questo progetto per cominciare a confrontarci sulle azioni da intraprendere”.

Salva