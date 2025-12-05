  • 5 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. La nuova scuola d’infanzia di via Australia verso il collaudo

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 05 dicembre 2025 – “Ormai completata – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – la nuova scuola d’infanzia di via Australia, in attesa solo del collaudo finale degli impianti e degli arredi.
Si tratta di una delle 4 nuove scuole che stiamo realizzando in questo periodo, dando un segnale forte alle esigenze di strutture e quindi di servizi delle giovani coppie.
Realizzata con fondi Pnrr e quindi nel rispetto dei rigidi termini europei, è costruita con con tecniche e materiali ecosostenibili e pensata per diventare l’epicentro di tutto il quartiere. Come sempre desidero ringraziare tutti coloro i quali si sono spesi per dare alla nostra città un’opera di livello rispettando scadenze stringenti”.

“La nostra intenzione – prosegue l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – è di trasferire qui durante la pausa natalizia, così da creare il minor disagio possibile, i materiali provenienti dal nido Patro.
Il nostro Comune ha infatti intercettato un nuovo finanziamento Fsc regionale proprio per il Patro.
Spostando in questa nuova e bella struttura le bambine e i bambini del Patro, potremo avviare i lavori anche in quest’altra scuola, consegnando così alla comunità due strutture moderne e funzionali. Ringrazio fin da ora personale scolastico, uffici e famiglie per il supporto e per la comprensione nel gestire un disagio finalizzato a importanti benefici”.

© Riproduzione riservata

