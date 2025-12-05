Anziano scomparso da Modica ritrovato dalla Polizia Stradale di Vittoria sulla SS 115

VITTORIA (RG) – Un lieto fine per la scomparsa di un anziano di Modica, allontanatosi da casa il giorno precedente. I poliziotti della Polizia Stradale di Vittoria, Fausto e Davide, hanno notato e soccorso l’uomo, in stato confusionale, mentre percorreva a piedi la trafficata Strada Statale 115 intorno alle tre di notte. Dopo averlo messo in sicurezza, gli agenti hanno avviato gli accertamenti.

È emerso che l’anziano si era allontanato dalla sua abitazione di Modica nel primo pomeriggio del giorno prima e i familiari, fortemente preoccupati, avevano già segnalato la sua scomparsa al locale Commissariato, che aveva avviato le ricerche.

L’uomo è stato immediatamente sottoposto alle prime cure mediche e successivamente riaffidato ai suoi familiari. Questi ultimi hanno espresso profonda gratitudine agli agenti, lodando il loro impegno e il loro “#essercisempre”.

