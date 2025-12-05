  • 5 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano | Vittoria

Anziano scomparso da Modica ritrovato dalla Polizia Stradale di Vittoria sulla SS 115

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA (RG) – Un lieto fine per la scomparsa di un anziano di Modica, allontanatosi da casa il giorno precedente. I poliziotti della Polizia Stradale di Vittoria, Fausto e Davide, hanno notato e soccorso l’uomo, in stato confusionale, mentre percorreva a piedi la trafficata Strada Statale 115 intorno alle tre di notte. Dopo averlo messo in sicurezza, gli agenti hanno avviato gli accertamenti.

È emerso che l’anziano si era allontanato dalla sua abitazione di Modica nel primo pomeriggio del giorno prima e i familiari, fortemente preoccupati, avevano già segnalato la sua scomparsa al locale Commissariato, che aveva avviato le ricerche.

L’uomo è stato immediatamente sottoposto alle prime cure mediche e successivamente riaffidato ai suoi familiari. Questi ultimi hanno espresso profonda gratitudine agli agenti, lodando il loro impegno e il loro “#essercisempre”.

585212
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube