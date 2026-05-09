Pozzallo. Successo di pubblico per l’iniziativa scolastica legata alla “Festa della mamma”

POZZALLO, 09 Maggio 2026 – In occasione della Festa della Mamma 2026, l’Istituto Comprensivo “Rogasi” ha annunciato una serie di iniziative culturali di grande valore educativo e sociale. Sotto la guida della Dirigente Scolastica, Deborah Consoli, la scuola si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per esplorare, attraverso gli occhi dei ragazzi, il tema profondo e universale della figura materna.

Il cuore dell’iniziativa risiede nella volontà di valorizzare la creatività e la collaborazione. La mostra, dal titolo evocativo “Dedicato a te, mamma”, non è solo una carrellata di lavori plastici o grafici, ma un vero e proprio invito a esprimere sentimenti, ricordi e riflessioni. Parallelamente, il concorso interno di poesia “La Mia Mamma, la Mia Poesia” dà spazio alla parola scritta, permettendo ai giovani poeti dell’istituto di tradurre in versi il legame affettivo che li unisce alle loro madri.

Nella giornata di ieri si è svolto il taglio del nastro di questa bella iniziativa presso la sala cultura “Meno Assenza” alla presenza del sindaco, Roberto Ammatuna, dell’assessore Sara Cannizzaro e del presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestri. Premiati anche alcuni bambini che hanno proposto dei lavori scritti con tematiche sempre legate al mondo materno.

Uno dei punti di forza di questa iniziativa, fanno sapere i vertici scolastici della Rogasi, è la partecipazione corale di tutto l’Istituto. Ogni fascia d’età ha contribuito con un linguaggio adatto al proprio percorso di crescita: i più piccoli hanno lavorato sulla cooperazione, realizzando prodotti artistici collettivi per ogni sezione, dove il colore e la spontaneità saranno protagonisti.

Le classi hanno lavorato insieme per creare elaborati artistici (disegni, collage o manufatti) che rappresentino la visione condivisa del gruppo classe sulla tematica proposta.

Scuola Secondaria di I Grado: qui il focus si sposta sul talento individuale e di classe, con una selezione di 16 opere d’eccellenza curate dai docenti di Arte e Immagine.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 15 maggio prossimo presso la sala cultura pozzallese. L’iniziativa, coordinata dalle referenti di Educazione Civica, le professoresse Mastrosimone e Fratantonio, non è solo una celebrazione festiva, ma un momento di condivisione e crescita comune. L’obiettivo è promuovere la sensibilità e la collaborazione, rendendo gli studenti protagonisti attivi del panorama culturale della propria comunità.

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