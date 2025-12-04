Basket. La Passalacqua Ragusa batte Rovigo con una convincente prova corale

Ragusa, 04 dicembre 2025 – La Passalacqua Ragusa di basket impone il suo ritmo, mette in campo grinta e una difesa asfissiante e regola il conto con Rovigo che non riesce mai a entrare veramente in partita.

Partenza a razzo della squadra di Mara Buzzanca che, nella decima giornata del campionato di serie A2 femminile, ha ospitato in casa la Solmec Rhodigium. Senza poter contare sull’apporto di Marika Labanca e Precious Johnson, la Passalacqua scende in campo con Consolini, Stroscio, Moriconi, Narviciute e Di Fine. Rovigo oppone Stoichkova, Castello, Nina Stavrov, Zanetti e Leghissa. Dopo cinque minuti di gioco Ragusa è già a +13 con Bea Stroscio che si divide il bottino con Consolini e Rovigo costretta a correre ai ripari per l’uscita dal campo dopo un minuto mezzo di Katrin Stoichkova, uno dei suoi terminali di attacco più importanti, per quella che è apparsa come una contrattura alla schiena e che l’ha costretta a vedere il resto del match dalla panchina. La prima frazione vede la reazione delle ospiti che con Stavrov e Mutterle cercano di ricucire lo svantaggio che è già di 17 punti per chiudere la frazione a -11. C’è però la situazione falli che penalizza e complica ancora di più la partita per Rhodigium. Ragusa può permettersi di bilanciare le rotazioni concedendo minuti di sostanza a tutte le sue giocatrici, e regge gli urti. Le percentuali eccellenti di realizzazione dei primi dieci minuti si ridimensionano e si lotta parecchio sotto canestro senza esclusione di colpi. Dopo due minuti e mezzo a bocca asciutta Rovigo cerca di rialzare la testa. Zanetti inaugura un mini break con un tiro da 3, seguito da un 2+1 e da un tiro dall’arco grande di Novati che porta la Solmec a -9 a 4 minuti dal riposo grande. Ma sarà l’ultimo sprazzo fino alla sirena, con un parziale di 10 a zero delle aquile iblee che rimettono distanza e si portano sul 39 a 20. Il rientro in campo porta la firma di Consolini che piazza da tre il massimo vantaggio per la Passalacqua: +22. Stavrov, Leghissa, Zanetti e Castelli continuano a combattere e una difesa schierata a zona, per tattica e necessità, porta la Solmec a -14. Il parziale del terzo quarto premia Rovigo 12-14, ma il vantaggio costruito da Ragusa sembra incolmabile. Ultima frazione che si apre sul 51 a 34 per le padrone di casa; la Solmec non ci sta. Castelli prende coraggio e spingendo l’attacco assieme a Viviani insacca tre bombe che portano la sua squadra a -9, sul punteggio di 59-48. Rovigo perde un’altra giocatrice, si tratta di Mutterle, che esce a 3’35” dalla fine, per 5 falli. Ragusa non molla e nonostante una manovra di attacco meno lucida, anche per la grande pressione difensiva che ha espresso per tutto il match, chiude sul punteggio di 66 a 53 una partita il cui risultato non è apparso mai in discussione.

“Abbiamo giocato in una situazione emergenziale, senza due giocatrici importanti per la nostra squadra, come Labanca e Johnson, ma le ragazze hanno dimostrato grande responsabilità. Nell’ultimo quarto abbiamo mollato un po’anche per il grande dispendio di energie profuso. E’stata una vittoria di insieme, di squadra. Complimenti a tutte le ragazze; oggi tutte quante hanno fatto una grande partita. Siamo state sul pezzo e concentrate” è il commento della coach della Passalacqua, Mara Buzzanca

“Una buona partita che ci è servita a darci fiducia – dice Beatrice Stroscio – e anche negli ultimi due quarti, a parte qualche piccolo black out, abbiamo mantenuto sempre la concentazione cosa che in altre partite non sempre eravamo riuscite a fare. Coach Buzzanca spinge molto su intensità, concentrazione, aggressività, su energia per tutti e 40 i minuti. Abbiaoportato questi due punti a casa e siamo contente”.

Passalacqua – Solmec Rhodigium 66-53

Il tabellino

24-11; 39-20 (15-9); 51-34 (12 -14); 66-53 (15-19)

Passalacqua Ragusa: Mallo, Consolini 16, Marras ne, Cedolini 10, Mazza 12, Stroscio 16, Moriconi 8, Narviciute, Olodo 4, Di Fine. All.Buzzanca

Rovigo: Stoichkova, Viviani 4, Castelli 16, Stavrov N.8, Cremona, Stavrov E., Zanetti 10, Nako Moni 2, Leghissa 5, Mutterle 2, Novati 6. All. Pegoraro

Note. Tiri da due: Ragusa 14/39 (35%) Rovigo 10/40 (25%); Tiri da tre: Ragusa 7/26 (26%), Rovigo 7/21 (33%); Tiri liberi: Ragusa 17/23 (73%) Rovigo 12/17 (70%); Rimbalzi: Ragusa 47, Rovigo 47: Palle perse, Ragusa 12, Rovigo 21; Palle recuperate Ragusa 10, Rovigo 8; Assist Ragusa 14, Rovigo 15.

Uscite per 5 falli: Mutterle (Rovigo)

Arbitri: Bruno Licari di Trapani e Giovanni De Giorgio di Catania

