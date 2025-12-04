  • 4 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

“Una stanza tutta per sé”: inaugurata a Modica la Sala per le Audizioni Protette in Commissariato

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 4 Dicembre 2025 – La lotta contro la violenza di genere e la tutela delle vittime più vulnerabili compie un passo avanti a Modica. Nel pomeriggio di ieri, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stata inaugurata la sala denominata “Una Stanza Tutta per Sé”, uno spazio dedicato alle audizioni protette per le vittime di violenza e le persone in condizioni di particolare vulnerabilità.

L’iniziativa rientra nel quadro del protocollo d’intesa siglato nel 2020 (e rinnovato nel 2023) tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e Soroptimist International d’Italia.

Il progetto nasce dalla missione del Soroptimist International – organizzazione femminile mondiale – di promuovere l’avanzamento della condizione della donna e incoraggiarla a denunciare gli abusi subiti.

Lo scopo della stanza è quello di creare un ambiente riservato, accogliente e protetto che possa offrire conforto e piena libertà alle donne nel momento delicato della denuncia e della narrazione del proprio vissuto, assicurando dignità e supporto.

La sala è stata curata nei dettagli dal Club Soroptimist di Ragusa, che ha provveduto alla collocazione di arredi gradevoli volti a rendere l’ambiente il più familiare e protettivo possibile.

Il taglio del nastro è stato officiato dal Questore Marco Giambra e dalla Presidente del Club Soroptimist di Ragusa, Maria Pia Iacono. Hanno presenziato all’evento anche il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, i vertici provinciali e locali delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto.

Nel corso della cerimonia, il Questore Giambra ha espresso il suo ringraziamento al Club Soroptimist per aver dotato il Commissariato di un luogo “particolarmente importante”, fornendo un contributo concreto al contrasto della violenza di genere. L’inaugurazione si è conclusa con un momento di preghiera officiato dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Giuseppe Ramondazzo.

