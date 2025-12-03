  • 3 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica | Slider

“Eccellenza nella nostra Provincia”: elogi e gratitudine al Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Maggiore di Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 03 Dicembre 2025 – In un periodo in cui l’attenzione mediatica è spesso polarizzata sui casi di malasanità, arriva una toccante e dettagliata testimonianza che accende i riflettori sull’eccellenza e l’umanità del reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale Maggiore di Modica, coordinato dal Primario, il Dott. Goffredo Caldarera.

Una cittadina della provincia di Ragusa, che preferisce mantenere l’anonimato, ha voluto condividere la sua esperienza dopo essere stata ricoverata lo scorso 7 novembre per sottoporsi a un intervento di laparocele.

Il resoconto della paziente è un elogio corale, che va oltre la semplice efficacia della cura. La testimonianza sottolinea tre aspetti fondamentali riscontrati nel reparto:  “Ciò che ho trovato è stata innanzitutto competenza, e questo è importantissimo in un momento in cui si lamenta scarsa professionalità nelle strutture pubbliche.”

La paziente ha evidenziato l’ambiente curato e la gestione ordinata del reparto.

 La dedizione, l’empatia e la disponibilità del personale sanitario hanno giocato un ruolo cruciale nell’alleviare l’ansia pre-operatoria.

“Ho trovato persone empatiche, gentili e disponibili che mi hanno accompagnato durante tutto il percorso. Ho avuto la chiara sensazione che ognuno… avesse più una missione da svolgere che un semplice lavoro da fare.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Dott. Goffredo Caldarera per la sua bravura professionale, riconosciuta come fondamentale per il successo dell’intervento.

La testimonianza si conclude con un appello: “Ho voluto scrivere queste poche righe di ringraziamento perché ormai si accendono i riflettori solo su episodi di mala sanità. Ma sono sicura che se riempissimo i giornali con le testimonianze di quella buona, ci accorgeremmo che abbiamo personale d’eccellenza anche qui e per di più nella nostra provincia.”

L’esperienza positiva della cittadina modicana rappresenta un importante riconoscimento del lavoro quotidiano svolto dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero di Modica.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

