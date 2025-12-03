  • 3 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Nuove denunce a Modica: sequestri di droga e strumenti per spaccio nelle periferie

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 03 Dicembre 2025 – Le attività di controllo e contrasto allo spaccio di stupefacenti condotte dai Carabinieri della Compagnia di Modica continuano a produrre risultati. Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) di Modica hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria altri due giovani del posto, elevando il numero di persone indagate nell’ultima serie di operazioni.

Un 25enne di Modica è stato fermato in un’area periferica della città mentre si trovava in possesso di hashish. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita dai militari del NOR insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili, ha portato al sequestro di un ulteriore quantitativo di hashish e marijuana. Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e un coltello ancora intriso di hashish, chiaro indizio dell’attività di preparazione delle dosi. Un 29enne, sempre modicano,  è stato trovato in possesso di 37 grammi di hashish, sostanza già suddivisa e pronta per essere spacciata. Anche in questo caso, è stato sequestrato un coltello a serramanico intriso della medesima sostanza.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati per violazione della normativa sugli stupefacenti. In relazione a tutte le indagini recenti condotte dai Carabinieri di Modica, che hanno coinvolto un totale di quattro persone indagate, le autorità ricordano che il grado di responsabilità dovrà essere accertato e vagliato in sede giurisdizionale, come previsto dalla normativa vigente.

© Riproduzione riservata

