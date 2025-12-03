Maxi sequestro a Scicli: arrestato 40enne per droga e detenzione illegale di munizioni

SCICLI, 03 Dicembre 2025 – Continuano serrati i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica, in ottemperanza alle direttive del Comando Provinciale di Ragusa. Le attività sono mirate al contrasto del traffico e consumo di stupefacenti, oltre che ai reati in materia di armi.

Un risultato significativo è stato ottenuto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Tenenza di Scicli, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT). L’operazione ha portato all’arresto di un 40enne italiano del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di custodia illegale di munizioni per arma da fuoco.

A seguito di un controllo mirato presso l’abitazione dell’uomo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato circa 300 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, un grammo e mezzo di crack, sostanza da taglio per il confezionamento delle dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e 20 cartucce per pistola di diverso calibro, detenute illegalmente.

L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso degli stessi servizi di controllo, i Carabinieri hanno anche deferito in stato di libertà altre tre persone per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Tra queste, uno sciclitano è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina a seguito di un controllo domiciliare. L’uomo è stato inoltre denunciato in quanto sospettato di aver commesso, nei giorni precedenti, un furto presso un esercizio commerciale di Scicli, dove si sarebbe appropriato di un borsello contenente l’ingente somma di 8.000 euro in contanti.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Modica proseguiranno senza sosta su tutto il territorio di competenza per garantire la sicurezza e la legalità.