Cuffaro ai domiciliari, no all’arresto per il deputato Romano

Palermo. 03 dicembre 2025 – Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, indagato insieme ad altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Ai domiciliari anche Roberto Colletti e Antonio Iacono; per Vito Raso, Marco Dammone e Mauro Marchese è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con un’interdittiva di un anno per gli ultimi due. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Ros, riguarda tra l’altro il presunto pilotaggio del concorso per operatori socio-sanitari all’ospedale Villa Sofia. Secondo gli inquirenti, Colletti avrebbe favorito la commissione guidata da Iacono, che avrebbe poi fatto arrivare le prove a Cuffaro per agevolare una candidata. Il gip ha invece respinto la richiesta di arresto per il deputato di Noi Moderati Saverio Romano, indagato per un presunto episodio di traffico di influenze legato a un appalto dell’Asp di Siracusa. Romano resta indagato ma a piede libero.

