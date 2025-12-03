  • 3 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 3 Dicembre 2025 -
Cronaca

Cuffaro ai domiciliari, no all’arresto per il deputato Romano

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo. 03 dicembre 2025 – Il gip di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, indagato insieme ad altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Ai domiciliari anche Roberto Colletti e Antonio Iacono; per Vito Raso, Marco Dammone e Mauro Marchese è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con un’interdittiva di un anno per gli ultimi due. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Ros, riguarda tra l’altro il presunto pilotaggio del concorso per operatori socio-sanitari all’ospedale Villa Sofia. Secondo gli inquirenti, Colletti avrebbe favorito la commissione guidata da Iacono, che avrebbe poi fatto arrivare le prove a Cuffaro per agevolare una candidata. Il gip ha invece respinto la richiesta di arresto per il deputato di Noi Moderati Saverio Romano, indagato per un presunto episodio di traffico di influenze legato a un appalto dell’Asp di Siracusa. Romano resta indagato ma a piede libero.

584885
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Cuffaro ai domiciliari, no all’arresto per il deputato Romano”

  1. AMO MODICA

    Alla fine solo un gran polverone
    Favorire una candidata
    Traffico di influenze
    Si sa ,un onorevole ha sempre un codazzo di gente che vuole qualcosa , un’aiuto, una raccomandazione, ecc,
    Quindi tutti in galera !!!
    Dove girano i milioni di euro, li niente ,

    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube