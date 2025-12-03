Ufficializzata la nascita di Etna Sky: la nuova compagnia aerea Made in Sicily pronta a decollare nel 2026

CATANIA/PALERMO – È stata ufficializzata nella serata di ieri, martedì 2 dicembre 2025, la nascita di Etna Sky, un ambizioso progetto aereo interamente Made in Sicily che mira a contrastare il caro voli e a potenziare la connettività dell’isola. La compagnia ha confermato le indiscrezioni che circolavano da giorni, riportate anche da testate come Meridionews, e prevede di vedere la luce operativa a maggio 2026.

Il progetto poggia su una solida base operativa articolata su due hub siciliani strategici: Catania e Palermo.

Etna Sky ha già delineato una prima composizione della flotta, pensata per coprire diverse fasce di traffico:

Cort-Medio Raggio: Due aeromobili Airbus A321.

Lungo Raggio: Due aeromobili Airbus A330, destinati ad aprire rotte verso il Nord America e il Medio Oriente.

L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: la compagnia conta di portare la flotta a un totale di 15 aeromobili entro i primi cinque anni di attività.

Attualmente, si è in attesa della presentazione ufficiale del progetto e del lancio del sito web per conoscere in dettaglio il network iniziale e la conseguente messa in vendita dei biglietti. Tuttavia, le prime destinazioni nazionali che si prevedono di coprire sono Roma, Milano, Pisa e Forlì.

Etna Sky è sostenuta da una significativa cordata di imprenditori catanesi che hanno sposato con convinzione questo progetto, pur consapevoli delle difficoltà che l’avvio di una nuova compagnia aerea comporta, ma animati da una chiara visione di rilancio.

