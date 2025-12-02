  • 3 Dicembre 2025 -
  
Politica | santa croce camerina

Rafforzamento della sicurezza a Santa Croce. Rinnovato e potenziato il servizio di vigilanza privata

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 02 Dicembre 2025 –  – Continua con azioni concrete il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per garantire maggiore serenità e sicurezza ai cittadini di Santa Croce. Il Comune ha infatti concluso l’iter per il rinnovo e il potenziamento del servizio di vigilanza privata, che proseguirà sino alla fine del 2026.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’adesione al protocollo promosso dalla Prefettura, denominato “Mille occhi sulla Città”, che favorisce la collaborazione tra istituzioni pubbliche e istituti di vigilanza privata per la tutela della sicurezza urbana.

Il servizio, “fortemente voluto e adesso potenziato” dall’Amministrazione, mira a un monitoraggio capillare del territorio e dei beni pubblici. Le novità introdotte per il biennio 2025-2026 includono:

• Estensione Oraria della vigilanza.

• Dislocazione di una unità di personale nelle ore serali all’interno del Parco Urbano di Fonte Paradiso.

Questa misura specifica intende tutelare il bene pubblico che è stato oggetto di rigenerazione, garantendone la sicurezza parallelamente alla promozione di eventi e appuntamenti.

Il Sindaco Di Martino sottolinea che il potenziamento della vigilanza privata si unisce al “lavoro importante e sinergico tra Polizia Locale e Squadra di Tutela del Territorio”, confermando l’impegno costante e congiunto per la sicurezza della comunità.

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

