Giornata Internazionale della Disabilità: Anffas chiede una società di “Pari Diritti”

ROMA, 02 Dicembre 2025 – – In occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Presidente nazionale Anffas, Roberto Speziale, lancia un appello incisivo per una reale inversione di marcia culturale e politica in Italia. Il monito, dal titolo “PROMUOVERE SOCIETÀ INCLUSIVE PER PROMUOVERE IL PROGRESSO SOCIALE”, pone la “persona al centro” come elemento indispensabile non solo per il benessere individuale, ma come “chiave di volta” per l’intero progresso sociale.

Speziale ha sottolineato come i tre pilastri dello sviluppo sociale—l’eliminazione della povertà, l’occupazione dignitosa e l’inclusione sociale—siano “interconnessi” e richiedano l’inclusione di ogni segmento della società.

