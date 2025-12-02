  • 3 Dicembre 2025 -
Acate | Cronaca

Incidente violento ad Acate: 4 giovani feriti. Uno intrappolato tra le lamiere

Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 02 Dicembre 2025 – Paura e momenti di tensione questa sera ad Acate,  per un violento incidente stradale avvenuto nei pressi delle case popolari, all’incrocio tra due vie del quartiere.

Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate in maniera molto seria, causando il ferimento di quattro giovani in totale.

L’impatto è stato particolarmente devastante per una delle vetture e per il suo conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. Per estrarre l’uomo, sul posto sono dovute intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno lavorato intensamente con l’ausilio di attrezzature idrauliche per tagliare le lamiere e liberare il ferito.

Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe riportato un trauma cranico. È stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Gli altri tre ragazzi coinvolti, passeggeri o conducenti dell’altra vettura, sono stati anch’essi soccorsi dalle ambulanze. Avrebbero riportato principalmente escoriazioni ed ematomi. Le loro condizioni, pur richiedendo l’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale per controlli, non desterebbero per fortuna particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica dello scontro, che al momento resta al vaglio.

Si è appreso che uno dei due mezzi, a seguito della collisione, ha anche abbattuto un palo della luce. Un dettaglio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se il palo non fosse stato fortunatamente realizzato in vetroresina.

foto Franco Assenza

 

© Riproduzione riservata

