L’ASP di Ragusa porta gli screening oncologici nei dodici comuni: dal 3 dicembre in azione il Motorhome

02 Dicembre 2025 – L’ASP di Ragusa porta la prevenzione direttamente all’interno delle comunità. Con la campagna itinerante “Salute a bordo”, a partire dal 3 dicembre, un motorhome attrezzato raggiungerà i dodici comuni iblei per consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di aderire ai programmi di screening oncologici. “È un modo per avvicinare i servizi ai territori, ridurre le distanze e rendere ancora più semplice l’accesso agli esami gratuiti di prevenzione”, dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago.

Il motorhome offrirà la possibilità di effettuare la mammografia per la popolazione target (donne fra i 50 e i 69 anni), ritirare il kit per l’esame del sangue occulto nelle feci, utile a prevenire il tumore del colon-retto, e ricevere informazioni sullo screening del tumore della cervice uterina, con la possibilità di registrarsi per effettuare il Pap Test o l’HPV Test nei presidi aziendali. L’obiettivo è raggiungere chi, per vari motivi, non ha ancora partecipato agli screening o incontra difficoltà di spostamento.

Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, sottolinea come l’iniziativa rappresenti “un investimento concreto sulla prevenzione, portando i servizi nei luoghi di vita delle persone”. Drago ringrazia “i sindaci e le amministrazioni comunali per la collaborazione e il supporto logistico, fondamentali per accogliere il motorhome e garantire un’ampia partecipazione”.

Le tappe del mese di dicembre, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP e dal Centro Gestione Screening, si svolgeranno tutte dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, secondo il seguente calendario:

3-4 dicembre – Giarratana

Centro diurno per anziani – Via della Solidarietà

5-6 dicembre – Santa Croce Camerina

Parco urbano Fonte Paradiso

7-8-9 dicembre – Vittoria

Fiera Emaia – Piazzale centrale

10-11 dicembre – Acate

Piazza Libertà

12-13 dicembre – Comiso

Piazza delle Erbe – Pinacoteca

14-15 dicembre – Chiaramonte Gulfi

Piazza Duomo

16-17 dicembre – Monterosso Almo

Piazza San Giovanni

18-19-20 dicembre – Ragusa

Piazza Libertà

21-22-23 dicembre – Scicli

Piazza Italia

24-25-26-27 dicembre – Modica

Largo Beniamino Scucces

28-29 dicembre – Ispica

Piazza Unità d’Italia

30-31 dicembre – Pozzallo

Piazza delle Rimembranze

Salva