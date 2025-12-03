Ragazzina aggredita a Porta Marina: indagini in corso e appello alla comunità

Ortigia,03 dicembre 2025 – Una giovanissima è rimasta vittima di un violento pestaggio avvenuto sabato sera a Porta Marina, nel pieno centro storico di Ortigia. L’aggressione, consumatasi in pochi minuti e notata da diversi presenti, è ora al centro delle indagini della polizia, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a identificare le giovani responsabili. A rendere pubblica la vicenda è stato il deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro, che ha raccolto le testimonianze di alcuni cittadini. Il parlamentare ha espresso forte preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza giovanile nella movida siracusana. «Ortigia dovrebbe essere un luogo di bellezza, non di paura», ha dichiarato, il parlamentare. Gilistro ha rivolto un appello alle famiglie e alle istituzioni affinché si torni a un impegno educativo più forte e condiviso. «Non possiamo limitarci a essere spettatori indignati: servono adulti presenti e una comunità che educhi davvero», ha affermato, auspicando un cambiamento capace di restituire sicurezza agli spazi frequentati dai giovani. Le indagini proseguono, mentre cresce l’attenzione sul crescente disagio giovanile e sul ruolo degli spazi urbani nelle dinamiche di violenza.

