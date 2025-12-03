  • 3 Dicembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Arrivano 800.000mila euro per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la Riviera Lanterna

Assessore Nicastro: “Risposta concreta alle esigenze dei cittadini di Vittoria e Scoglitti”
Vittoria, 03 dicembre 2025 – Il Comune di Vittoria annuncia con soddisfazione di essere stato beneficiario di un importante finanziamento di 800.000 euro destinato alla realizzazione di una pista ciclabile lungo la Riviera Lanterna a Scoglitti. Il finanziamento è stato ottenuto grazie all’emendamento presentato nei mesi scorsi dall’onorevole Nello Dipasquale. L’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro ha dichiarato: “Ringrazio sentitamente l’onorevole Dipasquale per l’interessamento verso la nostra città e per l’impegno profuso nella presentazione di questo emendamento. Questo finanziamento rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di Vittoria e Scoglitti e testimonia l’efficacia della collaborazione istituzionale”.

La nuova pista ciclabile sarà realizzata subito dopo l’hotel Mida e rappresenterà un’infrastruttura strategica per il miglioramento della mobilità sostenibile e del decoro urbano. “Questa è la prova tangibile dell’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aiello e dell’assessorato ai Lavori pubblici, che, con i suoi uffici ha lavorato con dedizione per la progettazione esecutiva e la gestione delle pratiche necessarie, ottenendo il finanziamento in tempi rapidi”, ha aggiunto l’assessore. Il decreto di finanziamento è stato emanato dall’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, attraverso la legge regionale del 30 gennaio 2025.

“Questo risultato dimostra che l’assessorato ai Lavori pubblici non solo non perde finanziamenti, ma è in grado di attrarne e concretizzarli in opere utili. Con questa nuova infrastruttura, continuiamo a valorizzare il litorale, come già fatto con la pista ciclabile sulla Riviera Camarina e i lavori in corso in piazza Cavour. L’obiettivo della nostra amministrazione è chiaro: Scoglitti deve diventare una cittadina all’avanguardia, attrattiva per i turisti e vivibile per i residenti”, ha concluso Nicastro.

