Modica. Si presenta il libro “Indagini nel borgo” di Giuseppe Macauda

Modica, 02 dicembre 2025 – Sarà dedicato al poeta e scrittore Giuseppe Macauda, componente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, il VI appuntamento della ventunesima stagione del circolo culturale, che si terrà sabato 6 dicembre al Palazzo della Cultura, alle ore 17.30.

Al centro della serata il libro di racconti “Indagini nel borgo”, che sarà presentato dalla scrittrice Mariza Rusignuolo di Canicattì, autrice, su riviste e giornali , di recensioni e saggi di romanzi, di prefazioni e postfazioni di sillogi poetiche , nonché di saggi su Alessio di Giovanni , Verga , Pirandello , Emanuele Navarro Della Miraglia , Maria Messina, prodotti nell’ambito di una sistematica collaborazione con la cattedra di Filologia Siciliana diretta dal prof. Pietro Mazzamuto , all’interno dell’Istituto d’italiano della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo.

L’incontro sarà arricchito dalle letture dell’attore Piero Pisana e Rosanna Giannone, docente dell’Istituto “Verga” di Modica e componente del Quasimodo. Il M° ispicese Giannino Amore animerà la serata con intermezzi musicali al pianoforte.

“I dieci racconti della silloge – si legge nella prefazione a cura di Mariza Rusignuolo – si caratterizzano per coordinate spazio-temporali variabili. L’autore, infatti, collocando le storie intorno agli anni Novanta, conferisce agli spazi interni, esterni, chiusi, in cui si svolge l’azione, una connotazione visiva, quasi cinematografica, irrorandoli di seduttivo mistero”.

“Un libro, insomma, – afferma Domenico Pisana, Presidente del Quasimodo, che già dal titolo suscita aspettative di risoluzione rispetto ad indagini non solo basate sul ragionamento, ma anche molto evocative, e dove gli spazi del borgo (strade, case, vicoli) diventano protagonisti nel processo investigativo del Maresciallo Briggi, il quale, a volte, fa fatica ad accettare una verità, e precisamente che lo Stato, durante i difficili anni di piombo, in alcune occasioni, aveva coperto gli eccessi e gli orrori dei difensori dell’ordine pubblico.”

