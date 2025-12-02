  • 2 Dicembre 2025 -
Modica | Politica

Modica si dota di un nuovo Regolamento per la Telefonia Mobile: approvato l’atto dopo anni di attesa

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 02 dicembre 2025 – Il Consiglio Comunale di Modica, nella seduta di ieri sera, ha finalmente dato il via libera al nuovo Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili. Un atto che l’Amministrazione e la maggioranza definiscono fondamentale, atteso da anni e necessario per fornire certezze normative, garantire la tutela della salute pubblica e assicurare una corretta pianificazione urbanistica sul territorio.

Il dibattito in aula ha visto la discussione di diversi emendamenti proposti mesi addietro da alcuni consiglieri dell’opposizione. Tuttavia, molti di questi non hanno superato il vaglio tecnico, ricevendo parere contrario dal dirigente competente, in quanto ritenuti presentanti criticità tecniche o incompatibili con l’attuale quadro normativo di riferimento.

Per questo motivo, come specificato dal gruppo di maggioranza di Forza Italia, si è ritenuto doveroso non accogliere tali modifiche e procedere all’approvazione del testo così come proposto dagli uffici. “Come forza di maggioranza, abbiamo ritenuto doveroso non accogliere tali emendamenti e procedere all’approvazione del testo così come proposto dagli uffici, ritenendolo l’unico strumento pienamente coerente con le indicazioni tecniche e con l’interesse generale della città,” si legge in una nota del partito.

Particolare enfasi è stata data al lavoro svolto dal Presidente della I Commissione Consiliare, Fabio Borrometi (foto), consigliere di Forza Italia, che ha seguito l’intero iter del regolamento in modo costante e scrupoloso, interfacciandosi con tecnici e uffici per assicurare un documento efficace e aggiornato.

«Abbiamo lavorato con serietà e senso di responsabilità per dotare Modica di un regolamento finalmente aggiornato, chiaro e rispettoso delle norme nazionali e regionali,» ha dichiarato Borrometi in merito all’approvazione. «L’obiettivo è stato fin dall’inizio quello di garantire la massima tutela dei cittadini, della loro sicurezza e dell’ambiente, senza creare incertezze amministrative che avrebbero potuto generare contenziosi o disagi. Il voto di ieri rappresenta un passo importante per la nostra città, frutto di un lavoro tecnico e politico condiviso.»

L’atto è stato approvato dal Consiglio, confermando la volontà dell’Amministrazione, guidata dal sindaco Maria Monisteri, di procedere con tempestività nell’interesse dei cittadini e della sicurezza del territorio.

© Riproduzione riservata

