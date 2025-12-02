Il Comune di Modica premiato dalla Regione: oltre 224 mila euro per i risultati nella raccolta differenziata

“Il Comune di Modica ha ottenuto un importante riconoscimento dalla Regione: 224.509,13 euro come premialità per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata.
Nel dettaglio, il contributo è così suddiviso:
- 16.459,94 euro per coprire gli extra costi sostenuti;
- 208.139,19 euro come premialità per aver raggiunto e superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, con una popolazione di circa 53.000 abitanti.
Questo traguardo – ha sottolineato il Sindaco Maria Monisteri – è innanzitutto merito della cittadinanza e del senso civico dimostrato ogni giorno nel separare correttamente i rifiuti. Un impegno costante che contribuisce a rendere la nostra città sempre più pulita, ordinata e sostenibile.
L’Amministrazione Comunale, insieme all’ ufficio ecologia e ai servizi preposti, è quotidianamente al lavoro per migliorare la qualità della raccolta e per contrastare i fenomeni di inciviltà.
Tra le azioni intraprese che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato ricordiamo:
- l’utilizzo delle fototrappole per individuare e sanzionare gli abbandoni illeciti;
- il costante controllo del territorio;
- il potenziamento del servizio, soprattutto nei mesi estivi.
Una strategia che sta dando i suoi frutti, come dimostrano i dati premiati dalla Regione.
In sinergia con l’assessorato all’ecologia – dice l’assessore Samuele Cannizzaro, è stato recentemente perfezionato l’acquisto di nuove videotrappole, che verranno installate a rotazione nei punti più critici del territorio.
Un supporto fondamentale per contrastare la formazione di discariche abusive, tutelare l’ambiente e continuare a migliorare le percentuali di raccolta differenziata.
Questa azione, avviata da tempo, viene oggi ulteriormente potenziata. Nei prossimi mesi l’Amministrazione continuerà a investire nel servizio e a lavorare per incrementare ancora di più i risultati ottenuti. Il riconoscimento della Regione – conclude l’Assessore Cannizzaro – non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire insieme su una strada virtuosa che porta benefici all’ambiente, al decoro cittadino e all’intera comunità”.
2 commenti su “Il Comune di Modica premiato dalla Regione: oltre 224 mila euro per i risultati nella raccolta differenziata”
Mentre in alcuni comuni siciliani le persone se ne fregano della raccolta differenziata, in quanto i termovalorizzatori sono l’ovvia soluzione, qui si è contenti per essersi ridotti a lavare e lucidare l’immondizia ed aver passato orgogliosi parte del poco proprio tempo in questo.
Visto che a Modica siamo virtuosi per la differenziata e addirittura siamo premiati, ora con questi soldi le bollette si ridurranno o andiamo avanti a pagare come sempre? O questi soldi serviranno per comprare le cosiddette “videotrappole” per diventare ancora più virtuosi?