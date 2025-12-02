  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Domani la Passalacqua Ragusa torna in campo: a Ragusa arriva Rovigo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 dicembre 2025 – Mercoledì 3 dicembre alle 20.00 al Pala Minardi di Ragusa, la Passalacqua di basket ospiterà la Solmec Rhodigium, formazione che viene da un turno di riposo. E’il decimo turno del campionato di serie A2 femminile. Come sta insegnando questo campionato, ogni partita presenta delle asperità, in una stagione in cui nulla è scontato. Per Ragusa ci sono sette partite giocate (cinque vinte e due perse). Per Rovigo, otto partite giocate con un bilancio passivo: tre vinte e 5 perse. La Passalacqua è reduce da un convincente successo a Treviso, ottenuto grazie ad una prova corale di carattere e grinta, maturato nonostante le assenze di Labanca e Johnson.

“La vittoria a Treviso ha fatto vedere buone cose – dice la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca – , la squadra ha reagito dopo l’ultima partita casalinga, vincente ma non soddisfacente, mettendo in campo, cuore, grinta e passione. Ora abbiamo un doppio impegno, domani contro Rovigo e domenica in trasferta a Umbertide. Dobbiamo giocare come abbiamo dimostrato di sapere fare. Rovigo è una squadra ben amalgamata con atlete che giocano assieme da anni e che quindi si conoscono bene. Dobbiamo scardinare i loro punti di forza, fare prevalere i nostri e mantenere alta la concentrazione per tutti e 40 i minuti del match”.

Come di consueto un occhio alla statistica: Ragusa 474 punti realizzati e 419 subiti, è la seconda migliore difesa del girone; occupa il quarto posto in classifica, preceduta da Matelica, Umbertide e Alpo (tutte e tre a 14 punti e Matelica con una partita in meno). La Rhodigium è nona, 564 punti fatti e 579 subìti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 46 per cento da 2 punti, il 30% da 3, e il 64% ai liberi con 289 rimbalzi totali. Le percentuali di Rodhigium, vedono la formazione veneta con il un 47% da 2 punti, il 30% da 3, 66% ai liberi, con 276 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro sarà arbitrato dai signori Bruno Licari di Trapani e Giovanni De Giorgio di Catania

584803
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube