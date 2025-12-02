Pedone investito in centro a Scicli tra Corso Garibaldi e Via Roma

SCICLI, 02 Dicembre 2025 – Mattinata di caos e apprensione nel cuore del centro storico di Scicli. Poco dopo le 10 di questa mattina, un grave incidente si è verificato al trafficato incrocio tra Corso Garibaldi e Via Roma, un crocevia da tempo noto come “punto nero” per la viabilità cittadina.

Un pedone è stato investito da un’autovettura, identificata come un SUV di colore grigio (modello DR). L’incidente sarebbe avvenuto in circostanze ancora da chiarire: è probabile che il pedone stesse attraversando la carreggiata o che l’impatto sia avvenuto mentre il veicolo stava svoltando proprio in direzione di Via Roma.

Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. Il ferito è stato assistito sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale per le cure del caso.

Stando alle prime informazioni non ufficiali, pur avendo riportato lesioni, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione: l’incrocio è rimasto bloccato per oltre mezz’ora, causando code lunghissime e disagi in tutto il centro storico, con gli automobilisti costretti a deviazioni forzate in una mattinata che, generalmente, registra un alto flusso di traffico.

La Polizia Locale ha avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Gli agenti stanno verificando tutti gli elementi per comprendere le responsabilità: in particolare, si accerterà se il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali e se il conducente del SUV abbia rispettato le norme di precedenza e prudenza previste in un punto di svolta così delicato.

foto Franco Assenza