Redazionale | Slider

L’ombra della legalità su Modica: una risposta esemplare che rassicura la Città

IL REDAZIONALE....di Saro Cannizzaro
Tempo di lettura: 2 minuti

Quando la tranquillità di una comunità viene minata da atti di violenza, specialmente quelli diretti contro i simboli dello Stato, la prima necessità è una risposta rapida e decisa. È esattamente ciò che è accaduto a Modica dopo il grave episodio dell’incendio che, nella notte del 27 novembre, ha colpito la caserma della Guardia di Finanza.

L’operazione che ha portato al fermo del presunto responsabile in meno di 48 ore non è solo un successo investigativo; è un potente messaggio di fiducia. Come sottolineato con giusta enfasi, “la presenza dello Stato e dei presidi di legalità su Modica… ha trovato conferma”.

Questo risultato straordinario è il frutto di un lavoro di efficienza e coordinamento che ha visto schierate e perfettamente allineate la Procura della Repubblica di Ragusa, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e i Carabinieri. Una sinergia investigativa che, quando funziona con tale rapidità, annulla immediatamente l’effetto destabilizzante del gesto criminale. Si è fatta, in sostanza, “immediatamente luce” su un fatto che aveva generato un “giustificato allarme” nella cittadinanza.

L’attacco a un’auto istituzionale non è mai un semplice atto vandalico; è un tentativo di sfidare l’autorità, di incrinare la percezione di sicurezza. La reazione immediata – con indagini “rapidissime ed efficaci” che hanno portato a un fermo – dimostra che le nostre Forze dell’Ordine non solo vigilano, ma sono pronte a reagire con la massima professionalità.

Il plauso rivolto agli inquirenti e ai militari è, quindi, un plauso che va oltre il singolo episodio. È il riconoscimento della loro costante missione di avere a cuore la “serenità e la sicurezza di ogni Modicana e di ogni Modicano”.

In un momento storico in cui il senso di legalità può apparire fragile, l’operato congiunto delle Forze dell’Ordine di Modica ci ricorda una verità fondamentale: l’efficienza dello Stato è il più solido baluardo per la nostra convivenza civile. È questa determinazione a garantire che Modica possa continuare a essere una città sicura, dove il tentativo di infrangere la legge trova una risposta certa e immediata.

