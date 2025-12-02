  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sanità

Ragusa, attivato il secondo acceleratore lineare: effettuate le prime sedute di radioterapia su due pazienti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 dicembre 2025 – È pienamente operativo, da oggi, il secondo acceleratore lineare installato nel reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla, dove questa mattina sono stati effettuati i primi trattamenti su due pazienti. L’attivazione della nuova apparecchiatura, finanziata con fondi del PNRR, raddoppia la capacità operativa del reparto, accelerando la presa in carico e ampliando l’attività clinica.
Gli acceleratori lineari utilizzano radiazioni ad alta energia – fasci di elettroni o fotoni – che colpiscono con precisione il tessuto tumorale. Le tecniche avanzate supportate, come la VMAT, permettono di modulare l’intensità del fascio durante l’arco di irradiazione, migliorando l’efficacia del trattamento, riducendo i tempi di erogazione e preservando gli organi sani. Le nuove tecnologie consentono inoltre, in casi selezionati, di ridurre sensibilmente la durata dei cicli radioterapici: ad esempio, per alcuni tumori della mammella si è passati dai programmi tradizionali di venticinque sedute a schemi ipofrazionati di sole cinque sedute, completabili in una settimana, in linea con le evidenze scientifiche internazionali; per i tumori prostatici si è passati da protocolli con ventotto sedute alle venti sedute odierne, con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore ipofrazionamento a cinque sedute.
Il centro può erogare anche trattamenti stereotassici ad alta complessità, caratterizzati da dose elevata e precisione millimetrica, che permettono di concentrare dosi elevate di radiazioni con precisione millimetrica su lesioni selezionate. La Radioterapia è dotata di sistemi di calcolo di nuova generazione che ottimizzano la pianificazione della dose, riducono i margini di errore e perfezionano il trattamento già nella fase pre-clinica. Un ruolo fondamentale, in tal senso, è svolto dalla Fisica sanitaria, che garantisce la calibrazione dei fasci, i controlli di qualità quotidiani e la verifica dei piani di trattamento, assicurando precisione e massima sicurezza.
Sul piano del comfort, l’impiego di sistemi di posizionamento avanzati e del rilievo della superficie corporea rende non più necessari i tatuaggi cutanei, eliminando un elemento vissuto da molti pazienti come psicologicamente gravoso. La presenza di due macchine “gemelle” garantisce infine la piena continuità assistenziale: eventuali aggiornamenti o fermi tecnici non interrompono i percorsi di cura, poiché l’attività può essere immediatamente trasferita da un acceleratore all’altro. L’investimento complessivo, comprensivo dei lavori di installazione, raggiunge i 6,6 milioni di euro, tra fondi PNRR ed ex art. 20 della legge 67/88.
La Radioterapia oncologica, diretta da Vincenzo Barone, è inoltre in fase di ammodernamento strutturale e nelle prossime settimane opererà in spazi completamente rinnovati. «L’attivazione del secondo acceleratore lineare segna un salto di qualità – dichiara il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago –. Da oggi raddoppiamo le prestazioni e possiamo rispondere con maggiore tempestività alle esigenze dei pazienti oncologici, contribuendo al recupero delle liste d’attesa. Queste innovazioni – aggiunge – consentono alla nostra Radioterapia di gestire trattamenti che fino a poco tempo fa richiedevano l’invio dei pazienti in altre strutture. Oggi siamo in grado di offrire percorsi completi, tecnologicamente avanzati e pienamente comparabili con quelli dei grandi centri di riferimento».

584826
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube